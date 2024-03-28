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        Antalya'da köpeklerden kaçarken kamyonun çarptığı Mahra, ölümünün 2. yılında anıldı

        Antalya'da sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalan 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar, ölümünün 2. yılında mezarı başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 13:15 Güncelleme: 28.03.2024 - 13:15
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        Antalya'da köpeklerden kaçarken kamyonun çarptığı Mahra, ölümünün 2. yılında anıldı
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        Antalya'da sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalan 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar, ölümünün 2. yılında mezarı başında anıldı.

        Çocuğun babası Murat ve annesi Derya Pınar, dedesi Adem Yılmaz, Belek Limak Ortaokulundan öğretmen ve sınıf arkadaşları, Serik ilçesi Belek Mahallesi'ndeki mezarlıkta bir araya geldi.

        Sınıf arkadaşları, Mahra Melin Pınar'ın mezarına çiçek bırakıp, dua etti. Sınıf arkadaşı Yiğit Yorulmaz, Mahra için yazdığı mektubu okuyup mezara bıraktı.

        Baba Murat Pınar ise kızının ölümünün üzerinden 2 yıl geçtiğini belirterek, "Gülen gözleriyle, hayalleriyle, umutlarıyla gözümden bile sakındığım, bedeni toprak, ruhu benimle olan canım evladım. Sen her an, her saniye aklımızda, kalbimizde bizimlesin. Asla unutmadık, unutmayacağız. Huzur içinde yat kızım." diye konuştu.

        Anne Derya Pınar, kızının mezarında Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti.

        Mahra'nın arkadaşları, mezarın başında gözyaşlarına hakim olamadı.

        Mahra Melin Pınar, Belek Mahallesi'nde 5 Mart 2022'de sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun çarpması sonucu yaralanmış, tedavi gördüğü hastanede 23 gün sonra hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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