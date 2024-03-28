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        Markette eşini kalbinden bıçaklayıp öldüren sanık: Affınıza sığınıyorum

        ANTALYA'da boşanma aşamasındaki eşi Sümeyye Yavlak'ı (28), çalıştığı markette kalbinden bıçaklayıp, öldüren Mehmet Yavlak (33), "Olay esnasında uyuşturucunun etkisindeydim.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 12:54 Güncelleme: 28.03.2024 - 13:00
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        Markette eşini kalbinden bıçaklayıp öldüren sanık: Affınıza sığınıyorum
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        ANTALYA'da boşanma aşamasındaki eşi Sümeyye Yavlak'ı (28), çalıştığı markette kalbinden bıçaklayıp, öldüren Mehmet Yavlak (33), "Olay esnasında uyuşturucunun etkisindeydim. Affınıza sığınıyorum" dedi.

        Olay, geçen yıl 21 Ağustos saat 18.30 sıralarında Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi Şelale Caddesi'ndeki zincir markette meydana geldi. Mehmet Yavlak, uzun süredir şiddetli geçimsizlik yaşadığı, boşanma aşamasındaki eşi, 1 çocuk annesi Sümeyye Yavlak'ı işe giderken bıçakla takip etti. Polise ihbarda bulunulurken, Sümeyye Yavlak kendisini marketin deposuna kilitledi. Deponun kapısını kırıp, içeri giren Mehmet Yavlak, Sümeyye Yavlak'ı kalbinden defalarca bıçakladı. Kaçan Mehmet Yavlak, ertesi gün Yavuz Selim Mahallesi'ndeki evine girerken yakalandı. Yavlak'ın ifadesinde, geceyi Mazı Dağı'ndaki çalılık alanda geçirdiğini, kıyafetlerini alıp, kaçmak için eve geldiğini, olay anında uyuşturucu etkisinde olduğunu söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yavlak, tutuklandı.

        'BENİM İÇİN KOLAY ŞEYLER DEĞİL'

        Ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenen Yavlak, Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tanık ifadelerinin ardından savunma yaptı. Mehmet Yavlak, "Benim bu duruma gelme sebebim, erkekliğime laf edilmesidir. 'Sevgilimle mutlu, mesut yaşarım' dedi. Bunlar, benim için kolay şeyler değil. Olay esnasında uyuşturucunun etkisindeydim. Pişmanım. Takdir mahkemenindir. Affınıza sığınıyorum" dedi.

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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