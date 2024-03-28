Markette eşini kalbinden bıçaklayıp öldüren sanık: Affınıza sığınıyorum

ANTALYA'da boşanma aşamasındaki eşi Sümeyye Yavlak'ı (28), çalıştığı markette kalbinden bıçaklayıp, öldüren Mehmet Yavlak (33), "Olay esnasında uyuşturucunun etkisindeydim. Affınıza sığınıyorum" dedi.

Olay, geçen yıl 21 Ağustos saat 18.30 sıralarında Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi Şelale Caddesi'ndeki zincir markette meydana geldi. Mehmet Yavlak, uzun süredir şiddetli geçimsizlik yaşadığı, boşanma aşamasındaki eşi, 1 çocuk annesi Sümeyye Yavlak'ı işe giderken bıçakla takip etti. Polise ihbarda bulunulurken, Sümeyye Yavlak kendisini marketin deposuna kilitledi. Deponun kapısını kırıp, içeri giren Mehmet Yavlak, Sümeyye Yavlak'ı kalbinden defalarca bıçakladı. Kaçan Mehmet Yavlak, ertesi gün Yavuz Selim Mahallesi'ndeki evine girerken yakalandı. Yavlak'ın ifadesinde, geceyi Mazı Dağı'ndaki çalılık alanda geçirdiğini, kıyafetlerini alıp, kaçmak için eve geldiğini, olay anında uyuşturucu etkisinde olduğunu söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yavlak, tutuklandı.