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        Antalyaspor Başkanı Boztepe, gazetecilerle iftarda buluştu

        Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, kentteki spor muhabirleri ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 11:25 Güncelleme: 28.03.2024 - 11:28
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        Antalyaspor Başkanı Boztepe, gazetecilerle iftarda buluştu
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        Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, kentteki spor muhabirleri ile bir araya geldi.

        Antalyaspor'un sponsorlarından Balıkçı İrfan'da düzenlenen iftar programına, Boztepe'nin yanı sıra Antalyaspor Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Alkan Evren, Antalyaspor Asbaşkanı Fatih Gürcü de katıldı.

        Antalyaspor Başkanı Boztepe, yaptığı konuşmada, "Ramazan ayı içerisinde böyle bir yemekte sizinle bir arada olmaktan çok mutluyum. Şimdiden iyi bir bayram geçirmenizi diliyorum. Ayrıca bugünkü nazik ev sahipliği için Balıkçı İrfan ve ekibine de çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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