Antalya'da eşini bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

Antalya'nın Kepez ilçesinde, eşini, çalıştığı zincir market şubesinde bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Yavlak ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık Mehmet Yavlak, bu duruma düşmesinin sebebini maktulün erkekliğine laf etmesi olduğunu savundu. Yavlak, "Bana, 'Sevgilimle mutlu mesut yaşarım.' dedi. Bunlar benim için kolay şeyler değil. Olay esnasında uyuşturucunun etkisindeydim. Pişmanım. Takdir mahkemenindir. Affınıza sığınıyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. - Olay Antalya'nın Kepez ilçesinde 21 Ağustos 2023'te zincir markette çalışan Sümeyye Yavlak (26), iş yerine gelen eşi Mehmet Yavlak ile tartışmıştı. Eşinin bıçakla kovalaması üzerine Sümeyye Yavlak, kendisini marketin deposuna kilitlemişti. Kapıyı kırarak içeri giren ve eşini bıçaklayan Mehmet Yavlak kaçmıştı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, kadının yaşamını yitirdiği belirlenmişti.