Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Cumhur İttifakı Kemer Belediye Başkan adayı Şeker, turizm projelerini anlattı:

        Antalya'nın Kemer ilçesinde Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan adayı Rahman Şeker, göreve geldiği takdirde turizm odaklı çalışacağını belirterek, "Deniz, kum ve güneş destinasyonunun yanı sıra tarih, kültür, doğa, sağlık ve spor turizminde ölü sezon dediğimiz kasım ile mart arasında çeşitli etkinlikler düzenleyeceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 11:16 Güncelleme: 28.03.2024 - 11:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhur İttifakı Kemer Belediye Başkan adayı Şeker, turizm projelerini anlattı:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Kemer ilçesinde Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan adayı Rahman Şeker, göreve geldiği takdirde turizm odaklı çalışacağını belirterek, "Deniz, kum ve güneş destinasyonunun yanı sıra tarih, kültür, doğa, sağlık ve spor turizminde ölü sezon dediğimiz kasım ile mart arasında çeşitli etkinlikler düzenleyeceğiz." dedi.

        Şeker, seçim çalışmaları kapsamında ilçeye bağlı Beldibi ve Tekirova turizm bölgelerini ziyaret ederek, vatandaşla bir araya geldi. Mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyen Şeker, ilçe için hazırladığı projeleri anlattı.

        Ziyaret sonrası AA muhabirine konuşan Şeker, Kemer'in Antalya'nın ve Türkiye'nin önemli bir turizm ilçesi olduğunu belirtti. Turizmde kış sezonunu bölgedeki otellerin büyük bir bölümünün kapalı geçirdiğini dile getiren Şeker, bu nedenle ilçede ciddi işsizlik problemi yaşandığını kaydetti.

        İlçede turizmi 12 aya yaymayı hedeflediklerini vurgulayan Şeker, şunları söyledi:

        "Kemer'de ilk etapta yapacağımız çalışmalar turizm odaklı olacak. Öncelikle Antalya Havalimanı'ndan Kemer'e geliş süresini daha da kısaltmayı ve hiç trafik ışığını görmeden gelişleri sağlayacağız. Bu, bölgemizin turizm destinasyonunda ilk sırada tercih edilmesini sağlayacak. İkinci olarak ilçemize doğal gaz getirmek istiyoruz. Doğal gaz geldiğinde kış sezonunda daha az maliyet olacağı için turizmi destekleyici bir hamle olacak."

        Üçüncü olarak ise alternatif turizm çeşitliliğini artıracaklarını dile getiren Şeker, "Deniz, kum ve güneş destinasyonunun yanı sıra tarih, kültür, doğa, sağlık ve spor turizminde ölü sezon dediğimiz kasım ile mart arasında çeşitli etkinlikler düzenleyeceğiz." diye konuştu.

        Bu projeler hayata geçtiğinde sezonun daha da uzayacağını söyleyen Şeker, turizmdeki hareketliliğin ilçe halkına, esnafa katkı sağlayacağını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Baba oğlunu öldürmüştü! 'Ağaç kesme' indirimi!
        Baba oğlunu öldürmüştü! 'Ağaç kesme' indirimi!
        Bolu'da çevre felaketi: Eski çöplük çayı kirletti
        Bolu'da çevre felaketi: Eski çöplük çayı kirletti
        İdeal 11'ini arıyor!
        İdeal 11'ini arıyor!
        Hastalık riskini artıran uyku alışkanlıkları açıklandı!
        Hastalık riskini artıran uyku alışkanlıkları açıklandı!
        Dünyanın en mutlu 2. ülkesinin sırrı ne?
        Dünyanın en mutlu 2. ülkesinin sırrı ne?
        Çorak araziden ormana 45 yıllık fotoğraf karesinde
        Çorak araziden ormana 45 yıllık fotoğraf karesinde
        "Bir döneme damga vuracak"
        "Bir döneme damga vuracak"
        Çalınan kamyonun kabini kamyon kasasında!
        Çalınan kamyonun kabini kamyon kasasında!
        "Kaybedilmiş bir şey yok!"
        "Kaybedilmiş bir şey yok!"
        "Hakaret, iftira, dayak"
        "Hakaret, iftira, dayak"
        Macron ve Lula'nın fotoğrafları sosyal medyayı salladı
        Macron ve Lula'nın fotoğrafları sosyal medyayı salladı
        Yeni aşk
        Yeni aşk
        Borsaya çelme takan 5 gelişme
        Borsaya çelme takan 5 gelişme
        Anne, babalar dikkat! Vedat 15 aylıktı... Büyük acı!
        Anne, babalar dikkat! Vedat 15 aylıktı... Büyük acı!
        Kakaonun tadı Türkiye'de de acı olacak
        Kakaonun tadı Türkiye'de de acı olacak
        Kediyi okulun 5'inci katından atan üniversite öğrencisi çıktı!
        Kediyi okulun 5'inci katından atan üniversite öğrencisi çıktı!
        Para vermeyen kadını bıçaklamıştı! Sıcak gelişme!
        Para vermeyen kadını bıçaklamıştı! Sıcak gelişme!
        "Aşk yok"
        "Aşk yok"
        190 milyon kadının sorunu! Kadınlar teşhis almak için 12 yıl bekliyor
        190 milyon kadının sorunu! Kadınlar teşhis almak için 12 yıl bekliyor
        Artık “çok yaşlı”yız
        Artık “çok yaşlı”yız

        Benzer Haberler

        Eljif Elmas'ın gönlünde Fenerbahçe'nin şampiyonluğu yatıyor
        Eljif Elmas'ın gönlünde Fenerbahçe'nin şampiyonluğu yatıyor
        Bayramda yurt dışının gözdesi Yunan adaları
        Bayramda yurt dışının gözdesi Yunan adaları
        Geceleri nüfusu on binleri geçen mahallede 83 seçmen, 3 muhtar adayı için o...
        Geceleri nüfusu on binleri geçen mahallede 83 seçmen, 3 muhtar adayı için o...
        Sinan Boztepe: Düdüğünü asması gereken çok ciddi sayıda hakem var
        Sinan Boztepe: Düdüğünü asması gereken çok ciddi sayıda hakem var
        Antalyaspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Antalyaspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Antalyaspor Başkanı Boztepe'den MHK toplantısının sosyal medyada paylaşılma...
        Antalyaspor Başkanı Boztepe'den MHK toplantısının sosyal medyada paylaşılma...