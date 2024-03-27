Sinan Boztepe: Düdüğünü asması gereken çok ciddi sayıda hakem var

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, "Çok talihsiz açıklamalar oldu, çok talihsiz durumlar yaşandı ama düdüğünü asması gereken çok ciddi sayıda hakem var. Bence assınlar. Bu işi yapacak düzgün insanlar gelsin" dedi.

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Basın Sözcüsü Alkan Evren ve Asbaşkan Fatih Gürcü, iftarda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Antalyaspor başkanı Sinan Boztepe, iftar sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ligde oynadıkları Beşiktaş maçından sonra güzel bir galibiyet aldıklarını ifade eden Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, "Yine her zamanki gibi çok nadir yaşananlardan olaylardan bir tanesini de Beşiktaş maçında yaşamış olduk. Ama skor bize yazdı. Hak ettiğimiz bir oyundu. Ondan dolayı da takımımız izindeydi. Geldi şimdi Ankaragücü maçı için hazırlıklarına devam ediyor" şeklinde konuştu.

"GERÇEKLER ZATEN ÇOK UZUN SÜRMEDEN ORTAYA ÇIKTI" Merkez Hakem Kurulu'nun sızan toplantısı hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Boztepe, "Şimdi MHK ile hakemlerle ilgili yaşadığımız geçmişteki Galatasaray maçındaki talihsiz olaylar, hakkımızın yenmesi, olayın buralara gelmesi, oyunun katledilmesi, üç puanımızın bizden alınıp da göz göre göre rakip tarafa verilmesi, bizim maçtan sonraki haykırışlarımız da ortadaydı zaten. Anadolu kulüpleri olarak veya da Antalyaspor olarak biz hakkımızın yenmesine, yenilmesine müsaade etmeyeceğimizi her platformda söylüyoruz. Bundan sonra da bunun arkasında duracağımızı dile getiriyoruz. Ama ilahi adalet diye bir şey var. Gerçekler zaten çok uzun sürmeden ortaya çıktı. Ortaya çıktığı için de haklı haykırışlarımızla tüm Türkiye tekrardan duymuş oldu. Bununla alakalı özürle beraber tekrardan başarı ve destek mesajları alıyoruz. Bunlarla alakalı da çok şükür mutluyuz" dedi.

"BÖYLE KUTSAL GÖREVLERİN BAŞINDA OLMAMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM" Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin istifa etmesi gerekli mi şeklindeki soruya başkan Boztepe şu cevabı verdi: "Cuma günü Kulüpler Birliği toplantımız olacak. Orada bunları zaten geniş açılarak da masaya yatıracağız. Bunların hepsi üzerinde bir toplantı yapacağız, konuşacağız, görüşeceğiz. Şimdi benim için artık bu saatten sonra Türkiye Futbol Federasyonu, MHK veya da herhangi bir kurum fark etmiyor. Kim haksızlık yapıyorsa, haksızlığa kim ışık tutuyorsa, buna çanak tutuyorsa, bir lobi oluşturuyorsa bunların hepsi zaten görev almamalı. Kim olursa olsun. Böyle kutsal görevlerin başında olmaması gerektiğini düşünüyorum."

"YABANCI HAKEMSE BU LİGİN TEKRARDAN İZLENİLEBİLİR, KALİTELİ BİR ORTAMA GELMESİNDE BİZ O ZAMAN TAM DESTEK VERİRİZ" Süper Lig'deki takımların maçlarını yabancı hakemlerin yönetmesiyle ilgili son günlerde yaşanan tartışmalara da değinen Sinan Boztepe, "Vallahi yani temiz bir lig, güzel bir lig. Böyle problem olmayacak, yaşanmayacak. Lig içerisindeki bütün çözümlere biz Antalyaspor olarak açığız. Yabancı hakemse bu ligin tekrardan izlenilebilir, kaliteli bir ortama gelmesinde biz o zaman tam destek veririz bu konuya" dedi. "FENERBAHÇE'NİN LİGDEN ÇEKİLİRİZ DEMESİNİ ÇOK DOĞRU BULMUYORUM"

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un 2 Nisan'da olağanüstü genel kurul kararı alması ve gündemlerinde takımın ligden çekilmesi olmasıyla ilgili gelen soruya Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, "Ben bunun çok doğru olduğunu da düşünmüyorum yani. Fenerbahçe Spor Kulübü şampiyonluğa oynayan bir kulüp. Başarılı bir kulüp. Çok uzun süredir emek verilen, emekler var yani. Orada çok ciddi çabalar var. Yani çok hızlı bir şekilde öfkeyle karar alıp da bir alt lige çekilmesinin doğru olduğunu düşünmüyorum ama tabii ki onların kendi takdiri, kendi camiaları, kendi aileleri. 2 Nisan'da kongreleri var. Biz de onu dışarıda sizler gibi bir göz olaraktan merak ediyoruz, izleyeceğiz. Bizim için önemli olan Antalyaspor, Antalyaspor'un varlığını ne yaptı, ne yapacağıdır bundan sonra" cevabını verdi.

"ALEYHİMİZE OLDUĞU ZAMAN ORTALIĞI YAYGARAYA VERİYORUZ, LEHİMİZ OLDUĞU ZAMAN PUAN BİZE YAZDI NE OLURSA OLSUN" Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'un yaptığı açıklamaları değerlendiren Boztepe, "Vallahi Erden Bey'in bu açıklamalarını ben dinlemedim ama şöyle söyleyebilirim. Şimdi bizim zaten yaşadığımız problemlerin hepsi Galatasaray maçındaydı. O zaman ilk önce şöyle bir şey yapalım, çıkalım. Diyelim ki bir açıklama yapalım. Antalyaspor'un gerçekten de bizimle oynadığı müsabakada lehimize verilen penaltı penaltı değildir. Bizim attığımız gol ofsayttır. Yani ilk önce bir temizliğe başlayacaksak buradan başlayalım. Ben her zaman söylüyorum tekrardan söylüyorum lehimize olan kararlarda sessiz kalıp da aleyhimize olan kararlarda ortaya çıkıp da bağırıp, çağırıp da bir sonraki haftalardaki yaşayacağımız müsabakalarda kendi lehimize bir şeyler olmasını istiyorsak o zaman zaten bu lig düzelmez. Biz kendi lehimize böyle istemiyoruz. Hatta Gaziantep maçında penaltısı Gaziantep'in verilmedi. Öncesinde faul oldu zaten. Bizim de kendi futbol üstatlarımızla veya kendi gözümüzle gördüğümüz bir faul var. Ama önceki haftadaki yaşayanlar olmasaydı, Gaziantep'in penaltısı verilebilir miydi? Verilebilirdi yani. Yüzde altmış, yüzde yetmiş oranına çıkardı. Yani ilk önce bunu da eleştirmek lazım. İlk önce kendinize bakmanız lazım. Aleyhimize olduğu zaman ortalığı yaygaraya veriyoruz, lehimiz olduğu zaman puan bize yazdı ne olursa olsun. Hiç doğru bir ortam değil bu. Gerçekten de temiz bir lig istiyorsak bunu çıkıp da biz evet Galatasaray, Antalyaspor'la bir maç oynamıştır. Penaltı hakkımız değildi ama hakemin inisiyatifiydi. Golümüz ofsayttı denilebilirdi yani. Açıklama oradan başlar. Temiz bir lig istiyorsak ilk önce kendimize yapılanlardan başlamamız lazım" dedi.

"DÜDÜĞÜNÜ ASMASI GEREKEN CİDDİ SAYIDA HAKEM VAR" Bazı hakemlerin düdüklerini asması gerekli mi şeklinde gelen soruya Boztepe şu cevabı verdi: "Çok talihsiz açıklamalar oldu, çok talihsiz durumlar yaşandı ama düdüğünü asması gereken çok ciddi sayıda hakem var. Bence assınlar. Bu işi yapacak düzgün insanlar gelsin." "ANKARAGÜCÜ DE İYİ DURUMDA" Ligin 31'inci haftasında oynayacakları Ankaragücü maçıyla ilgili Sinan Boztepe, "Bizim Beşiktaş galibiyetimizden sonra yine puan olaraktan almak istediğimiz bir müsabaka. Ankaragücü de şu anda iyi durumda. Hazırlıklar da iyi çalışıyor ama kendi evimizde oynayacağız. Taraftarlarımızla inanıyoruz, güveniyoruz, bizi yalnız bırakmayacaklar. Biz evimizde yine inşallah üç puanı almış oluruz" şeklinde konuştu.

"KRİZİ YÖNETMEYE ÇALIŞIYORUZ" İsrailli oyuncu Sagiv Jehezkel'in takımdan ayrılmasının ardından Antalyaspor'un yalnız bırakıldığını ifade eden Boztepe, "Antalyaspor ailesi olarak bu krizi yönetmeye çalışıyoruz, Yönetiyoruz. Ama bundan sonraki süreçte de ellerinden geldiği kadar camiamızdan hükümetten, devletimizden, TFF'den değerli bütün kurumlardan da bu konuda aldığımız doğru kararla alakalı da destek istiyoruz ve destek bekliyoruz" dedi. Transfer kısıtlamasının 5 döneme çıkarıldığını ancak ödeme yapıldığı takdirde tahtanın tekrardan açılacağını ifade eden Sinan Boztepe, "Transfer kısıtlaması tamamen engel değil. Parayı attığın zaman yine açılacak. Dört dosyamız var, dört tane dosyayla toplamda 950 bin Euro civarlarında şu anda. Bütün standart şekilde bütün herkesin maaşı aynı zamanda aynı zamanda yatıyor. İki maaş geriden geliyoruz. Şu anki durumumuz bu. Herhangi bir problemimiz yok" ifadeleri kullandı.