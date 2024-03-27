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        Galatasaray, Antalya kampındaki hazırlıklarına devam etti

        Galatasaray, Süper Lig'in 31'inci haftasında Hatayspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Antalya kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 18:52 Güncelleme: 27.03.2024 - 18:55
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        Galatasaray, Antalya kampındaki hazırlıklarına devam etti
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        Galatasaray, Süper Lig’in 31’inci haftasında Hatayspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Antalya kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. 5’e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışması yapıldı. Antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcuların neşeli davranışları dikkat çekti.

        Galatasaray, yarın yapacağı idmanla Antalya kampını noktalayacak.

        Galeri
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