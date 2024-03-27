Galatasaray, Antalya kampındaki hazırlıklarına devam etti

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. 5’e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışması yapıldı. Antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcuların neşeli davranışları dikkat çekti.

Galatasaray, Süper Lig’in 31’inci haftasında Hatayspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Antalya kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.