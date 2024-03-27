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        Galatasaraylı futbolcu Mertens, Antalya kampında gazetecilere açıklamada bulundu:

        Galatasaraylı futbolcu Dries Mertens, "Bir ağrım sakatlığım da yok. Neden olmasın. Burada olabilir. Başka yerde olabilir ama 1 sene daha devam edeceğim gibi duruyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 17:31 Güncelleme: 27.03.2024 - 17:31
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        Galatasaraylı futbolcu Mertens, Antalya kampında gazetecilere açıklamada bulundu:
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        Galatasaraylı futbolcu Dries Mertens, "Bir ağrım sakatlığım da yok. Neden olmasın. Burada olabilir. Başka yerde olabilir ama 1 sene daha devam edeceğim gibi duruyor." dedi.

        Antalya'nın Serik ilçesindeki bir otelde kampa giren sarı-kırmızılı takımın orta saha oyuncusu Dries Mertens, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

        Mertens, bir gazetecinin, "Gösterdiği performansla takdir topluyor ama merak edilen tek şey Mertens seneye burada kalacak mı? Gelecek planı nedir?" şeklindeki sorusuna, son haftalarda bunu çok sıklıkla düşündüğünü belirtti.

        "Kesin kararı veremedim. Sanırım 1 sene daha devam edeceğim." diyen Mertens, "Keyif aldığım bir meslek ve sürekli de oynuyorum. Bir ağrım sakatlığım da yok. Neden olmasın. Burada olabilir. Başka yerde olabilir ama 1 sene daha devam edeceğim gibi duruyor." ifadelerini kullandı.

        Süre bulmasıyla ilgili konunun teknik direktöre sorulması gerektiğini belirten Mertens, takımın sürekli birlikte oynadığı zaman daha iyi performans gösterdiğini kaydetti.

        Şampiyonlar Ligi'nde de iyi sonuçlar elde ettiklerini düşündüğünü anlatan Mertens, "Oturmuş, birbiriyle oynayan bir takım vardı. Kendi açımdan baktığım zaman da devam edebileceğimi, iyi performans gösterdiğimi düşünüyorum." diye konuştu.

        - "Bizim gibi çok fazla gol atıyorlar"

        Fenerbahçe ile girilen şampiyonluk yarışının sorulması üzerine Mertens, şunları kaydetti:

        "Onların da iyi durumda olmasından çok mutluyum. Onlar da sezon başında çok fazla ve iyi transfer yaptı. İyi maçlar çıkarttılar. Bizim gibi rakiplere korku veriyorlar. Bizim gibi çok fazla gol atıyorlar. İyi bir savunma yapıyorlar. Biz de aynı şekilde iyi savunma yapıyor ve maçları bırakmıyoruz. Sonuna kadar devam ediyoruz."

        Bir gazetecinin, "Siz teknik direktör olsaydınız Mertens'i mi Sneijder'i mı Galatasaray'ın ilk 11'inde oynatırdınız?" şeklindeki sorusuna Mertens, "Sneijder' derdim. Buraya geldiğinde 30 yaşındaydı. Ben 30'da hala Serie A'da oynuyordum. Buraya geldiğinde Sneijder fit durumdaydı." yanıtını verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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