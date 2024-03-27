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        Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 10 zanlı tutuklandı

        Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 16:27 Güncelleme: 27.03.2024 - 16:27
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        Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 10 zanlı tutuklandı
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        Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik Gazipaşa, Kemer, Kumluca, Muratpaşa ve Kepez ilçelerinde operasyon düzenlendi.

        Şüphelilerin adreslerindeki aramada uyuşturucu, uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar, uyuşturucu yetiştirmek için kullanılan düzenek ve malzeme ile 50 kök kenevir bitkisi, 2 hassas terazi, ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Operasyonda "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçundan 14 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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