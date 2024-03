Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tütüncü, seçim çalışmalarını sürdürüyor

Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, "Bu girdiğimiz seçim Antalya'nın beş yıl boyunca yerel yönetimi ile ilgili projelerin yarıştığı bir seçim olmalı." dedi.

Tütüncü, seçim çalışmaları kapsamında Konyaaltı ilçesinde bir gayrimenkul danışmanlık şirketinin üyeleriyle bir araya geldi.

Burada konuşan Tütüncü, bu hafta sonu kentin kaderini etkileyecek önemli bir seçim yapılacağına dikkati çekti.

Antalya için hazırladıkları, şehrin cazibesini artıracak projelerle öne çıktıklarını belirten Tütüncü, "Bu girdiğimiz seçim Antalya'nın beş yıl boyunca yerel yönetimi ile ilgili projelerin yarıştığı bir seçim olmalı." diye konuştu.

Kentin imarı ve yapılaşmasıyla ilgili bir karar alınacağında mutlaka sektör temsilcileri ile alınan ortak karara uyacaklarını vurgulayan Tütüncü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Seçimi kazandığımızda ilk yapacağımız çalışma trafik sorununu çözmek olacak. Her gün hepimizin saatlerce vakit öldürdüğü trafik, maalesef artık günden güne bir çile olmaktan çıkıp, işkenceye dönüştü. Sorun gittikçe de ilerliyor. Sebebi ne diye baktığımız vakit Antalya'nın nüfusu her gün artıyor ve her gün çok ciddi sayıda araba trafiğe çıkıyor. Her yıl sonuna geldiğimizde neredeyse Burdur şehri kadar Antalya'ya yeni otomobil girdiğini ve yeni bir nüfus eklendiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu trafik problemini çözmek için yeni yollar, köprülü kavşaklar açıp, toplu ulaşımı güçlendirmeniz lazım. Raylı sistemle alanı güçlendirmek lazım ve bütün bunların hepsini tıkır tıkır işleyen bir sisteme dönüştürmek lazım. Biz Antalya'ya 14 yeni yol açmayı öneriyoruz. Bu ne demek? Antalya'yı 14 kez doğudan batıya, kuzeyden güneye koridorlarda birbirine bağlamaktır. 22 köprülü kavşak, 136 kavşağa da sinyalizasyon sistemi dahil edeceğiz."