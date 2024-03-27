Antalya Şoförler Odası'ndan da Martı-TAG'a dava: Ciromuz 3'te bire düştü

ANTALYA Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın Martı TAG uygulamasına ilişkin korsan taşımacılık, haksız rekabet ve erişimin engellenmesi için açtığı davanın ilk duruşmasında, şirket avukatları aynı konu hakkında İstanbul'da açılan bir dava olduğunu belirterek, dosyanın birleştirilmesi talebinde bulundu. Oda Başkanı Mehmet Ali Alkan, "Antalya'da 8 bin TAG sürücüsünü kim denetliyor? Ciromuz yüzde 50 değil, 3'te bire düşmüş durumda" dedi.

Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası, Martı TAG uygulaması hakkında, korsan taşımacılık, haksız rekabet ve erişimin engellenmesi iddiasıyla Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. 1'inci Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada, Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan ile taraf avukatları hazır bulundu, çok sayıda taksi şoförü katıldı. Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası avukatı, araç taşımacılığı uygulaması olan Martı TAG'ın haksız rekabete sahip olup olmadığı, bu hizmetin ticari taşıma veya komisyonculuk yapıp yapmadığına ilişkin trafik bilirkişisinden rapor talep ettiklerini beyan etti. Martı İleri Teknoloji Anonim Şirketi avukatları ise TAG uygulamasının tüm Türkiye'de hizmet verdiğini belirterek, İstanbul'da bu konuda açılmış dosya bulunduğunu, dosyada gizlilik kararı olduğunu ve dosyaların birleştirilmesi talebinde bulundu.

DURUŞMA ERTELENDİ Taraf avukatlarının ardından mahkeme başkanı, İstanbul 14'üncü Asliye Ticaret Mahkemesi'ne dosyaya yazılan müzekkerelerin takip edilmesine, dosyadaki akıbetin sorulmasına, dosyada gizlilik kararı varsa dosyanın gönderilmesine, İstanbul'dan gelecek dosyanın incelendikten sonra değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezine müzekkere yazılarak araç uygulamalarına ilişkin bir karar bulunup, bulunmadığının sorulmasına karar vererek duruşmayı erteledi. 'BABASININ HAYRINA BU İŞİ YAPACAK HALİ YOK'

Duruşma sonrası Antalya Adliyesi önünde açıklama yapan Mehmet Ali Alkan, Martı TAG uygulamasının haksız kazanç sağladığını belirterek, taksici esnafına zarar verdiği gerekçesiyle açtıkları davanın ilk duruşmasının görüldüğünü anlattı. Martı TAG uygulamasının hatır taşımacılığı yapmadığını aktaran Alkan, "Ücretle, parayla yapılan bir taşımacılık olduğu iddiamızı yineledik. Evrakımızı sunduk. Arkadaşlar 'Para almadık' diyor. Tamam, bunu kabul edelim. İstanbul merkezli bir şirketin Antalya'daki vatandaşa ne gibi bir faydası var, babasının hayrına mı taşıma yaptırıyor. Kendisi tweet atıyor. '8 bin TAG sürücüsü, 90 bin kullanıcı var' diyor. 8 bin TAG sürücüsü nereden geldi? Benim Antalya merkezde 3 bin 750 taksim var. İlçelerle beraber 6 bin 615 taksim var. Kendisi 8 bin TAG sürücüsü olduğunu iddia ediyor. 8 bin kişiye ekmek verdiğini söylüyor. Bu para nereden kazanılıyor? Bu para alınıyor ki komisyon almadan, ulusal kanallara reklamlar veriyor. Ulusal kanallara çıkıp, programlar yapıyor. Konserler düzenliyor. Scooter'da ilk binişte 500 TL ücretsiz diye uygulamalar yapıyor. Şirket para kazanmasa, babasının hayrına bu işi yapacak hali yok. Tabii ki komisyon alıyor. Komisyon aldığı zaten malum. Biz de bunu biliyoruz. İstanbul'daki davayla birleştirmeyi düşünüyorlar. Antalya, Antalya il sınırları içerisinde taşıma yetkisindedir. İstanbul, İstanbul yetkisindedir. O dava ayrıdır, bu dava ayrıdır. İnşallah davamız birleştirilmez. Esnafımızın hak ve hukukunu koruyacak bir kararla sonuçlanır diye düşünüyorum" dedi.