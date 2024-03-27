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        Antalya'nın unutulmaya yüz tutmuş tarihi evleri ekolojik turizme kazandırılacak

        Antalya'nın Akseki, Gündoğmuş ve İbradı ilçelerindeki tarihi evlerin ekolojik turizme kazandırılması için çalışmalara başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 11:28 Güncelleme: 27.03.2024 - 11:28
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        Antalya'nın unutulmaya yüz tutmuş tarihi evleri ekolojik turizme kazandırılacak
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        Antalya'nın Akseki, Gündoğmuş ve İbradı ilçelerindeki tarihi evlerin ekolojik turizme kazandırılması için çalışmalara başlandı.

        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, doğası, karakteristik mimarileri, iklimi, tarihi dokuları ve zengin kültürel yapılarıyla öne çıkan üç ilçedeki konutların turizm amaçlı kullanımına ilişkin yönetmelik çerçevesinde bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un bölgeyi ziyaretinde, tarihi evlerin korunması ve bunların kültür turlarında değerli konaklama tesisi olarak kullanılmasını gündeme getirmesinin ardında başlatılan çalışmayla vatandaşa mülklerini ev pansiyonculuğu kapsamında nasıl kullanabilecekleri anlatıldı.

        Kullanılmasına imkan sağlanan evlerin, bu çalışmayla korunması ve restore edilmesi de amaçlanıyor. Yapılan yatırımlar, verilen hibeler ve eğitimlerle bölgenin alternatif turizmin merkezi olması için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2023'te İbradı ve Akseki'deki tarihi evlere, proje ve uygulama yardımı olarak yaklaşık 20 milyon lira hibe sağlandı. Ayrıca bu ilçelerde sokak sağlıklaştırma çalışmaları için 24 milyon lira yatırım gerçekleştirildi.

        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı işbirliğinde, daha önce ekolojik turizm potansiyeline sahip ilçelerde hizmet kalitesinin artırılması amacıyla bölgede faaliyet gösteren turizm işletmecileri ve personeline de eğitim verildi.

        Katılımcılar, ekolojik turizm, girişimcilik, konaklama ve ev pansiyonculuğu, konaklamada hizmet kalitesi, ekolojik turizm destinasyonu yönetimi ve doğru örgütlenme, sürdürülebilir eko turizmin kritik unsurları konularında bilgilendirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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