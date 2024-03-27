Lösemiyle savaşı süren Öykü Arin, hayata da raket sallıyor

ANTALYA'da babasından nakledilen yüzde 98,5 uyumlu ilikle yaşama tutunan lösemi hastası Öykü Arin Yazıcı (9), 1,5 yıl önce başladığı teniste kendini geliştirerek ilk katıldığı turnuvada madalya aldı. Kızı Öykü Arin hala kronik ilik savaşı verdiğini belirten Eylem Şen Yazıcı, “Donör olun, umut olun çünkü kök hücre bağışı hayat kurtarıyor. Eşleştiğinizde de asla vazgeçmeyin. Birinin hayatını kurtarabilirsiniz” dedi.

İzmir'de yaklaşık 5 yıl önce Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi koyulan Öykü Arin Yazıcı, tedavisi için Antalya'ya getirildi. Eylem Şen Yazıcı ve Çağdaş Yazıcı tarafından kızları için 'Öykü Arin'e Umut Ol' kampanyası başlatıldı. Yurt içinde ve dışında binlerce kişi, Öykü'ye umut olabilmek için kök hücre bağışında bulundu. 11 Nisan 2019'da hastanede tedaviye alınan Öykü Arin'e, annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapıldı. Nakil olumsuz sonuçlanınca 26 Haziran 2020'de babası Çağdaş Yazıcı'dan yarı uyumlu nakilde ilik uyumu yüzde 98,5 oranında başarılı oldu. Taburcu olmasının ardından uzun süre evde kalarak, enfeksiyon kapmaması için özen gösterilen Öykü Arin, hasta olmamak için büyük uğraş verdi. 2020 yılı ağustos ayında İzmir'deki evine dönen Öykü Arin, sık sık Antalya'ya gelip kontrollerine devam ediyor. Yarı uyumlu nakil nedeniyle zaman zaman ilik savaşı veren Öykü Arin, 2021 yılında ilkokula başladı. 2021 Kasım ayında kardeşi 'Arkadaş Ekim'i kucağına alan Öykü Arin, ablalık duygusunu tattı. Arkadaş Ekim'in Öykü Arin ile doku tipinin tam uyumlu olduğu tespit edildi.

İLK MADALYASINI ALDI

Kronik ilik savaşı halen devam eden Öykü Arin, 1,5 yıl önce kaslarının güçlenmesi için tenise başladı. Tenis oynamayı çok seven Öykü Arin, Türkiye Tenis Federasyonu'nun (TTF) Mavişehir Spor Kulübü'nde 8-9-10 yaş hafta sonu turnuvasında ilk kez turnuvalara katıldı. Kendi yaş kategorisinde 2 rakibini yenen Öykü Arin, ilk madalyasını kazandı.

SPORLA FİZİKSEL OLARAK DA GÜÇLENMEYE BAŞLADI

Kızının spora yönelme hikayesini anlatan Eylem Şen Yazıcı, “Öykü Arin'in kapalı ortamda maske takma zorunluğu olduğu için halen maske takmak zorunda. İlik savaşı süreci devam ediyor. Maskeyle spor yapmak çok zor, o yüzden açık havada yapabileceği sporları tercih ettik. Ne kadar kalabalık alanda olursa Öykü Arin için çok riskli. Tenis az sayıda insanın aynı ortamda bulunmasını gerektiren bir spor ve ağırlıklı açık havada çalışılıyor. Dolayısıyla Öykü Arin'in sağlık koşulları nedeniyle tenisi tercih ettik. Öykü Arin tenisi ilk denediğinde hoşuna gitti ve devam etti. Hem vücudunun güçlenmeye ihtiyacı vardı. Öykü Arin'in tedavi sürecinde daha önceden kasları eridiği için koşamıyordu, kolları da çok güçsüzdü. Zamanla fiziksel olarak da güçlenmeye başladı" dedi.