Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Lösemiyle savaşı süren Öykü Arin, hayata da raket sallıyor

        ANTALYA'da babasından nakledilen yüzde 98,5 uyumlu ilikle yaşama tutunan lösemi hastası Öykü Arin Yazıcı (9), 1,5 yıl önce başladığı teniste kendini geliştirerek ilk katıldığı turnuvada madalya aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 09:49 Güncelleme: 27.03.2024 - 09:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lösemiyle savaşı süren Öykü Arin, hayata da raket sallıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA'da babasından nakledilen yüzde 98,5 uyumlu ilikle yaşama tutunan lösemi hastası Öykü Arin Yazıcı (9), 1,5 yıl önce başladığı teniste kendini geliştirerek ilk katıldığı turnuvada madalya aldı. Kızı Öykü Arin hala kronik ilik savaşı verdiğini belirten Eylem Şen Yazıcı, “Donör olun, umut olun çünkü kök hücre bağışı hayat kurtarıyor. Eşleştiğinizde de asla vazgeçmeyin. Birinin hayatını kurtarabilirsiniz” dedi.

        İzmir'de yaklaşık 5 yıl önce Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi koyulan Öykü Arin Yazıcı, tedavisi için Antalya'ya getirildi. Eylem Şen Yazıcı ve Çağdaş Yazıcı tarafından kızları için 'Öykü Arin'e Umut Ol' kampanyası başlatıldı. Yurt içinde ve dışında binlerce kişi, Öykü'ye umut olabilmek için kök hücre bağışında bulundu. 11 Nisan 2019'da hastanede tedaviye alınan Öykü Arin'e, annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapıldı. Nakil olumsuz sonuçlanınca 26 Haziran 2020'de babası Çağdaş Yazıcı'dan yarı uyumlu nakilde ilik uyumu yüzde 98,5 oranında başarılı oldu. Taburcu olmasının ardından uzun süre evde kalarak, enfeksiyon kapmaması için özen gösterilen Öykü Arin, hasta olmamak için büyük uğraş verdi. 2020 yılı ağustos ayında İzmir'deki evine dönen Öykü Arin, sık sık Antalya'ya gelip kontrollerine devam ediyor. Yarı uyumlu nakil nedeniyle zaman zaman ilik savaşı veren Öykü Arin, 2021 yılında ilkokula başladı. 2021 Kasım ayında kardeşi 'Arkadaş Ekim'i kucağına alan Öykü Arin, ablalık duygusunu tattı. Arkadaş Ekim'in Öykü Arin ile doku tipinin tam uyumlu olduğu tespit edildi.

        İLK MADALYASINI ALDI

        Kronik ilik savaşı halen devam eden Öykü Arin, 1,5 yıl önce kaslarının güçlenmesi için tenise başladı. Tenis oynamayı çok seven Öykü Arin, Türkiye Tenis Federasyonu'nun (TTF) Mavişehir Spor Kulübü'nde 8-9-10 yaş hafta sonu turnuvasında ilk kez turnuvalara katıldı. Kendi yaş kategorisinde 2 rakibini yenen Öykü Arin, ilk madalyasını kazandı.

        SPORLA FİZİKSEL OLARAK DA GÜÇLENMEYE BAŞLADI

        Kızının spora yönelme hikayesini anlatan Eylem Şen Yazıcı, “Öykü Arin'in kapalı ortamda maske takma zorunluğu olduğu için halen maske takmak zorunda. İlik savaşı süreci devam ediyor. Maskeyle spor yapmak çok zor, o yüzden açık havada yapabileceği sporları tercih ettik. Ne kadar kalabalık alanda olursa Öykü Arin için çok riskli. Tenis az sayıda insanın aynı ortamda bulunmasını gerektiren bir spor ve ağırlıklı açık havada çalışılıyor. Dolayısıyla Öykü Arin'in sağlık koşulları nedeniyle tenisi tercih ettik. Öykü Arin tenisi ilk denediğinde hoşuna gitti ve devam etti. Hem vücudunun güçlenmeye ihtiyacı vardı. Öykü Arin'in tedavi sürecinde daha önceden kasları eridiği için koşamıyordu, kolları da çok güçsüzdü. Zamanla fiziksel olarak da güçlenmeye başladı" dedi.

        'ÖYKÜ ARİN'İ TURNUVADA GÖRDÜĞÜMDE ÇOK DUYGULANDIM'

        Kızı Öykü Arin'in tenis derslerine 1,5 yıldır devam ettiğini belirten Eylem Şen Yazıcı, “İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bir kampüsü var. Orada tenis turnuvası oldu. Kendi yaş grubunda çocuklar katıldı. 2 kişiyle oynadı. 2 maçı da aldı. Öykü Arin'i turnuvada gördüğümde çok duygulandım. Onun koşması, topa vurması çok heyecanlıydı. Sonuçta yaşadığımız zor zamanlarda adım atamadığı günleri, hastane odasında bir adım bile atmaya takatinin kalmadığı, iyice zayıfladığı günleri unutamıyorum. Hastanede geçirdiğimiz zor zamanlarda Öykü Arin'in yürümesi için odaya kaydırak koyduğumuz günlerdi. O günler aklıma geliyor. Hem o günleri hatırlayıp üzülüyorum hem de hala ilik savaşı sürecinin devam ediyor olması beni üzüyor. İlik savaşı dudak ve tırnaklarında devam eden birtakım sorunlar yaratıyor. Yaşadığı sorunlara rağmen Öykü Arin'in şu an genel durumu çok iyi, çok mutlu, çok hayat dolu. Çok sevgi dolu bir çocuk" diye konuştu.

        'KÖK HÜCRE BAĞIŞÇISI OLMAKTAN SAKIN VAZGEÇMEYİN'

        Öykü Arin'in 9 yaşına girdiğini anlatan Eylem Şen Yazıcı, babasından yapılan nakil sonrası 5 senenin dolacağını belirterek, “1 Haziran'da 5 yıl dolunca hastalığın geri dönme riski sokaktaki herhangi birinin kanser, lösemi olma riskiyle aynı seviyeye gelecek. İlik nakli hayat kurtarıyor. İnsanların hayat kurtarması, donör olması çok basit. Bunun sürekli gündemde tutulması, kamuoyunun da gündeme getirmesi gerekiyor. Donör olun, umut olun çünkü kök hücre bağışı hayat kurtarıyor. Eşleştiğinizde de asla vazgeçmeyin. Birinin hayatını kurtarabilirsiniz. Bu bir çocuk, bir yetişkin olabilir. Sakın vazgeçmeyin" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Katliam gibi kazada 6 kişi ölmüştü! Kaza anı ortaya çıktı!
        Katliam gibi kazada 6 kişi ölmüştü! Kaza anı ortaya çıktı!
        ABD'deki kazada köprü çöktü, nehre düşenler aranıyor!
        ABD'deki kazada köprü çöktü, nehre düşenler aranıyor!
        ABD otomotiv sektöründe 'Baltimore' alarmı
        ABD otomotiv sektöründe 'Baltimore' alarmı
        "Adana'dan çıkması gerek"
        "Adana'dan çıkması gerek"
        40 yıl önce hayatını kurtardı
        40 yıl önce hayatını kurtardı
        Montella: Tüm sorumlu benim!
        Montella: Tüm sorumlu benim!
        Ergenlikte 25, yeni 18 mi? 
        Ergenlikte 25, yeni 18 mi? 
        Mehmet Ayan yazdı: 3 savunmacı kim olacak?
        Mehmet Ayan yazdı: 3 savunmacı kim olacak?
        İkale işvereni ibra etmez
        İkale işvereni ibra etmez
        Viyana'da dağıldık!
        Viyana'da dağıldık!
        "Yapay zekâdan korkuyorum"
        "Yapay zekâdan korkuyorum"
        Almanya'da çifte vatandaşlık yasası ne zaman yürürlüğe girecek?
        Almanya'da çifte vatandaşlık yasası ne zaman yürürlüğe girecek?
        Florida'da 14 yaş altına sosyal medya yasağı
        Florida'da 14 yaş altına sosyal medya yasağı
        Katilin tabutuna sırtlarını döndüler!
        Katilin tabutuna sırtlarını döndüler!
        Kocaeli'de silahlı kavga! 16 yaşındaki çocuk öldü
        Kocaeli'de silahlı kavga! 16 yaşındaki çocuk öldü
        Boşanma açıklaması
        Boşanma açıklaması
        EURO 2024'teki son rakibimiz belli oldu!
        EURO 2024'teki son rakibimiz belli oldu!
        İşte olay toplantının deşifresi!
        İşte olay toplantının deşifresi!
        İki bakanlıktan "İsrail ile işbirliği" iddialarına açıklama
        İki bakanlıktan "İsrail ile işbirliği" iddialarına açıklama
        Hangi vitamin eksikliği hangi hastalığa neden olabilir?
        Hangi vitamin eksikliği hangi hastalığa neden olabilir?

        Benzer Haberler

        Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tütüncü, Manavgat'ta mitin...
        Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tütüncü, Manavgat'ta mitin...
        Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tütüncü, ulaşım es...
        Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tütüncü, ulaşım es...
        Galatasaray'ın Antalya kampı devam ediyor
        Galatasaray'ın Antalya kampı devam ediyor
        Galatasaray, Antalya kampında hazırlıklarını sürdürdü
        Galatasaray, Antalya kampında hazırlıklarını sürdürdü
        Galatasaraylı futbolcu Derrick Köhn, Antalya kampında gazetecilere açıklama...
        Galatasaraylı futbolcu Derrick Köhn, Antalya kampında gazetecilere açıklama...
        Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Antalya kampında açıklama...
        Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Antalya kampında açıklama...