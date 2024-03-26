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        Galatasaray, Antalya kampında hazırlıklarını sürdürdü

        Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Salı günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 18:53 Güncelleme: 26.03.2024 - 18:53
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        Galatasaray, Antalya kampında hazırlıklarını sürdürdü
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        Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Salı günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

        Sarı-kırmızılılar, milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada kamp yapmak için geldiği Antalya'daki ikinci antrenmanını gerçekleştirdi.

        Cullinan Belek'te teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen ve ilk yarım saati basına açık olan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

        Davinson Sanchez'in takımdan ayrı çalıştığı antrenmanda, futbolcular iki gruba ayrılarak yarı sahada çift kale maç yaptı.

        Galatasaray, yarın akşam saatlerinde yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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