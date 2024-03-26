Galatasaray, Antalya kampında hazırlıklarını sürdürdü

Davinson Sanchez'in takımdan ayrı çalıştığı antrenmanda, futbolcular iki gruba ayrılarak yarı sahada çift kale maç yaptı.

Cullinan Belek'te teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen ve ilk yarım saati basına açık olan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Sarı-kırmızılılar, milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada kamp yapmak için geldiği Antalya'daki ikinci antrenmanını gerçekleştirdi.

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Salı günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

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