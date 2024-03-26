Mahra'nın ceza davası 'soruşturma izni' nedeniyle durduruldu
ANTALYA'nın Serik ilçesinde 2 yıl önce köpeklerden kaçarken kamyon altına kalıp yaralanan, 23 gün sonra tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybeden Mahra Melin Pınar'ın (9) ölümüyle ilgili hakkında dava açılan dönemin veteriner işleri müdürünün yargılanması, memur olması nedeniyle soruşturma izni alınması için durduruldu.
ANTALYA'nın Serik ilçesinde 2 yıl önce köpeklerden kaçarken kamyon altına kalıp yaralanan, 23 gün sonra tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybeden Mahra Melin Pınar'ın (9) ölümüyle ilgili hakkında dava açılan dönemin veteriner işleri müdürünün yargılanması, memur olması nedeniyle soruşturma izni alınması için durduruldu.
Serik'te 5 Mart 2022'de sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalıp ağır yaralanan Mahra Melin Pınar, 28 Mart'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Mahra Melin Pınar'ın ölümüyle ilgili ailenin 'sahipsiz hayvanlarla ilgili sorumluluklarını yerine getirmediklerinden dolayı hizmet kusuru ilkesi kapsamında sorumlu oldukları gerekçesiyle' Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Serik Belediyesi aleyhine açtığı tazminat davası sonuçlandı. Mahkeme geçen yıl eylül ayında verdiği kararda, yüzde 100 kusurlu olduğuna hükmettiği bu kurumların toplam 3 milyon 920 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.
‘ASIL SORUMLULUK BELEDİYE BAŞKANININ’
Ailenin şikayeti üzerine Serik Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğü aleyhine açılan ceza davasının görülmesine bugün devam edildi. Serik 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, Mahra Melin'in babası Murat Pınar ve annesi Derya Pınar, avukatları ve çok sayıda seveni katıldı. Mahkeme heyeti, dosyada sanık olarak yer alan dönemin Serik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü veteriner hekimin, memur olması nedeniyle ilgili soruşturma izninin alınması için davayı durdurdu.
Duruşma sonrası açıklama yapan Murat Pınar, “Tüm sorumlulardan şikayetçi olduk. Araç şoförü, köpekleri başıboş bırakan idare ve aklınıza gelebilecek herkes. Köpekler bilinçsiz varlıklar olduğu için onları başıboş sokakta bırakan, hizmet kusuru ile kızımın ölümüne sebep olan Serik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü yargılanıyor. Bu doğru fakat eksik bir tespit. Oysa ki asıl sorumluluk, o makamda oturan ve başta sağlık, güvenliğimizi temin etmek zorunda olan belediye başkanının. Bu idare mahkemesi kararlarına göre tartışmasız. Belediye başkanının 'Ben değil şu çalışan sorumlu' diyerek bu sorumluluktan kaçması düşünülemez" dedi.
'BEN UNUTMADIM, DEVLETİMİZ DE UNUTMASIN'
Başıboş köpek sebepli pek çok yaralanma, ölüm yaşandığını belirten Murat Pınar, "2 gün sonra, kızımı toprağa vereli 2 yıl olacak ve hala evimin önünde Mahramızı kaybettiğimiz yerde tüm şikayetlerimize rağmen başıboş köpekler var. Diğer iki evladım için, bütün evlatlar için her gün aynı korkuları yaşıyoruz. Biz artık başka Mahralar olmaması için yapılacak önlemleri görmek istiyoruz. Kızımla yaz tatil planları yapmam gerekirken, katillerinin duruşmasını düşünüyor, kaybedişimin ikinci yılı anmasını planlıyorum. Kızımın yaşadığı korkuyu, kamyon bacağını ezdiğinde çektiği acıyı, hastanede 23 gün yaşadıklarını, bacağının kesilmesini, çaresiz bakışlarını asla unutmadım, unutamam, devletimiz de unutmasın" diye konuştu.
Ailenin avukatlarından Anılcan Öcal, “Yargılama kapsamında kusur eksikliği bulunması nedeniyle idari makamlardan soruşturma izni alınacağı gerekçesi ile davanın görülmesinin durdurulmasına karar verildi. Sadece bir eksiklik nedeniyle idari makamlardan Türk yargısının önünü açmasını istiyoruz" dedi.
Avukat Devrim Koçak ise “Sadece Mahra için değil, bütün evlatlarımızın iyiliği için bir an önce bu soruşturma izninin verilmesi lazım. İçişleri Bakanlığı, Antalya Valiliği, Serik Kaymakamlığı bir an önce bu sorumlular hakkında soruşturma iznini verip, dosyanın tamamlanmasının sağlanması için destek istiyoruz" dedi.
Davayı izlemek için Erzurum'dan gelen Atatürk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nden Prof. Dr. Nilüfer Sabuncuoğlu ise “Türkiye'nin her yerinde başıboş köpekler devamlı mobil halde geziyor. Hiçbiri sabit bir yerde değil, devamlı yer değiştiriyorlar. Bakırköy'den çıkan bir köpek, Tuzla'ya kadar ilerleyebiliyor. Bu şartlarda ne başıboş köpeklerin sağlıklı üreme yönetimi yapılabilir, ne sağlık yönetimi yapılabilir, ne de onların insanlara verdiği zararlar engellenebilir. Mobil bir hayvanı yönetemezsiniz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi sokakta başıboş köpek olmaz, olamaz. Meclisimizin bir an önce insanlara zarar veren bu kanunu revize etmesini bekliyoruz" dedi.
Duruşma sonrası gözyaşlarına hakim olamayan anne Derya Pınar'ı ise yakınları teselli etti.
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