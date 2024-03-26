Mahra'nın ceza davası 'soruşturma izni' nedeniyle durduruldu

ANTALYA'nın Serik ilçesinde 2 yıl önce köpeklerden kaçarken kamyon altına kalıp yaralanan, 23 gün sonra tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybeden Mahra Melin Pınar'ın (9) ölümüyle ilgili hakkında dava açılan dönemin veteriner işleri müdürünün yargılanması, memur olması nedeniyle soruşturma izni alınması için durduruldu.

Serik'te 5 Mart 2022'de sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalıp ağır yaralanan Mahra Melin Pınar, 28 Mart'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Mahra Melin Pınar'ın ölümüyle ilgili ailenin 'sahipsiz hayvanlarla ilgili sorumluluklarını yerine getirmediklerinden dolayı hizmet kusuru ilkesi kapsamında sorumlu oldukları gerekçesiyle' Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Serik Belediyesi aleyhine açtığı tazminat davası sonuçlandı. Mahkeme geçen yıl eylül ayında verdiği kararda, yüzde 100 kusurlu olduğuna hükmettiği bu kurumların toplam 3 milyon 920 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.

‘ASIL SORUMLULUK BELEDİYE BAŞKANININ’

Ailenin şikayeti üzerine Serik Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğü aleyhine açılan ceza davasının görülmesine bugün devam edildi. Serik 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, Mahra Melin'in babası Murat Pınar ve annesi Derya Pınar, avukatları ve çok sayıda seveni katıldı. Mahkeme heyeti, dosyada sanık olarak yer alan dönemin Serik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü veteriner hekimin, memur olması nedeniyle ilgili soruşturma izninin alınması için davayı durdurdu.

Duruşma sonrası açıklama yapan Murat Pınar, “Tüm sorumlulardan şikayetçi olduk. Araç şoförü, köpekleri başıboş bırakan idare ve aklınıza gelebilecek herkes. Köpekler bilinçsiz varlıklar olduğu için onları başıboş sokakta bırakan, hizmet kusuru ile kızımın ölümüne sebep olan Serik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü yargılanıyor. Bu doğru fakat eksik bir tespit. Oysa ki asıl sorumluluk, o makamda oturan ve başta sağlık, güvenliğimizi temin etmek zorunda olan belediye başkanının. Bu idare mahkemesi kararlarına göre tartışmasız. Belediye başkanının 'Ben değil şu çalışan sorumlu' diyerek bu sorumluluktan kaçması düşünülemez" dedi.