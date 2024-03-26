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        Cumhur İttifakı Konyaaltı Belediye Başkan adayı Kolpak, basın toplantısı düzenledi:

        Cumhur İttifakı Konyaaltı Belediye Başkan adayı Durali Kolpak, ilçede seçimleri kazanma şanslarının yüksek olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 14:28 Güncelleme: 26.03.2024 - 14:28
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        Cumhur İttifakı Konyaaltı Belediye Başkan adayı Kolpak, basın toplantısı düzenledi:
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        Cumhur İttifakı Konyaaltı Belediye Başkan adayı Durali Kolpak, ilçede seçimleri kazanma şanslarının yüksek olduğunu belirtti.

        Kolpak, bir mekanda düzenlediği basın toplantısında, CHP'den Konyaaltı Belediye Başkan adayı gösterilen Cem Kotan'ın ilçeyi tanımadığını söyledi.

        CHP Genel Merkezi'nin Kotan'ı aday göstermesinin tepkilere neden olduğuna dikkati çeken Kolpak, "Bu CHP'li dostlarıma da yakışmayan bir aday. Bunun altında rant var, başka hesaplar var. Polise direnme, görevini yaptırmama, taş atma ve yüzünü kapatmak suçundan kesinleşmiş 10 aylık hapis cezası var. Başka mahkemelerde de devam eden davaları var. Konyaaltı bir huzur ilçesi ve bu huzuru kimsenin bozmasına müsaade etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

        Böyle sabıkası olan birini CHP'nin aday göstermesine, Konyaaltı halkının sandıkta tepki göstereceğini düşündüğü dile getiren Kolpak, şöyle konuştu:

        "Devletin polisine taş atan, karşı duran, yüzüne maske takarak çöp yakan militan bir adayı olamaz. CHP'de başka kimse yok muydu da sicili bozuk birini getirdi? Bunlar rant örgütü. Konyaaltı'nda iki dönem meclis üyeliği yaptım. Bankalardan aldıkları kredileri ne yaptılar, sata sata arazi kalmadı. Konyaaltı seçmeni akıllıdır ve kimi seçeceğini iyi bilir ve kendilerine hizmet edecek belediye başkanını seçecektir. İnşallah 31 Mart'ta buna fırsat vermeyeceğiz."

        Bütün sorunları çözeceklerine inandığını vurgulayan Kolpak, ilçede seçimleri kazanma şanslarının da yüksek olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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