Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nın ikincisi Antalya'da sona erdi

        2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda (Trisome Oyunları) Türk sporcular 92 madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 22:41 Güncelleme: 25.03.2024 - 22:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nın ikincisi Antalya'da sona erdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda (Trisome Oyunları) Türk sporcular 92 madalya kazandı.

        İlk kez İtalya'nın Floransa kentinde 2016 yılında düzenlenen Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nın ikincisi, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da yapıldı.

        "Down sendromlu sporcuların olimpiyatı" olarak nitelendirilen ve açılış töreni 20 Mart'ta gerçekleştirilen oyunlar sona erdi.

        Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) Başkanı Birol Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nı başarıyla tamamladıklarını söyledi.

        Sekiz branşta yapılan organizasyona 33 ülkeden yaklaşık bin down sendromlu sporcunun katıldığını belirten Aydın, "Antalya'da büyük bir rekabete tanıklık ettik. Türkiye, kazandığı 30'u altın, 35'i gümüş, 27'si bronz olmak üzere 92 madalyayla rekor kırdı. Yüzmede üç dünya rekorumuz var. Takım halinde atletizm ve judo milli takımımız dünya şampiyonu oldu. Masa tenisinde de madalyalarımız var. Atletizmde üç dünya rekorumuz, altın madalyalarımız var. Futsal, basketbol milli takımlarımız dünya ikincisi oldu." değerlendirmesinde bulundu.

        Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'na verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mersin'de işçi servisi devrildi: 23 yaralı
        Mersin'de işçi servisi devrildi: 23 yaralı
        Putin: Saldırıyı kimin yaptırdığını bilmek istiyoruz
        Putin: Saldırıyı kimin yaptırdığını bilmek istiyoruz
        Sedyeden düşürülen hasta hayatını kaybetti
        Sedyeden düşürülen hasta hayatını kaybetti
        SGK'dan emeklileri ilgilendiren banka promosyonu açıklaması
        SGK'dan emeklileri ilgilendiren banka promosyonu açıklaması
        Moskova saldırısında onlarca kişiyi kurtaran 15 yaşındaki çocuk kahraman oldu
        Moskova saldırısında onlarca kişiyi kurtaran 15 yaşındaki çocuk kahraman oldu
        Imposter Sendromunu yenmek için 6 tavsiye
        Imposter Sendromunu yenmek için 6 tavsiye
        "Arda Güler ilk 11'de olacak"
        "Arda Güler ilk 11'de olacak"
        ÖSYM duyurdu! YKS için 2. geç başvuru alınacak
        ÖSYM duyurdu! YKS için 2. geç başvuru alınacak
        İstanbul’da dehşet
        İstanbul’da dehşet
        Gazze'de ateşkes tasarısı kabul edildi
        Gazze'de ateşkes tasarısı kabul edildi
        Almanya'da Köhn sevinci!
        Almanya'da Köhn sevinci!
        Çocuklarda migren tehlikesine dikkat!
        Çocuklarda migren tehlikesine dikkat!
        Kremlin: İdam cezası tartışmalarına katılmıyoruz
        Kremlin: İdam cezası tartışmalarına katılmıyoruz
        Kadir İnanır'dan sevindiren haber
        Kadir İnanır'dan sevindiren haber
        Türkiye'ye geliyor
        Türkiye'ye geliyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Olaylı maçın ardından ilk kez konuştu!
        Olaylı maçın ardından ilk kez konuştu!
        EYT'den sonra İYT!
        EYT'den sonra İYT!
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        Geçmişte erkeklerin hastalığıydı! Artık kadınları da tehdit ediyor
        Geçmişte erkeklerin hastalığıydı! Artık kadınları da tehdit ediyor

        Benzer Haberler

        Antalyaspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları devam ediyor
        Antalyaspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları devam ediyor
        Cumhur İttifakı'nın adayı Tütüncü, Kepez Belediyesi çalışanlarına veda etti
        Cumhur İttifakı'nın adayı Tütüncü, Kepez Belediyesi çalışanlarına veda etti
        Vali Hulusi Şahin'den Rusya'nın Antalya Başkonsolosluğuna taziye ziyareti
        Vali Hulusi Şahin'den Rusya'nın Antalya Başkonsolosluğuna taziye ziyareti
        Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, dünya 2'ncisi oldu
        Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, dünya 2'ncisi oldu
        Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Manavoğlu, Antalyaspor Başkanı Boztepe'yi z...
        Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Manavoğlu, Antalyaspor Başkanı Boztepe'yi z...
        Megasaray Hotels Open tenis turnuvasında ana tablo heyecanı yarın Antalya'd...
        Megasaray Hotels Open tenis turnuvasında ana tablo heyecanı yarın Antalya'd...