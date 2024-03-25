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        Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, dünya 2'ncisi oldu

        Antalya'da düzenlenen Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda (Trisome Oyunları), Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, finalde karşılaştığı Brezilya'ya 7-4 mağlup olarak dünya 2'ncisi oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 16:58 Güncelleme: 25.03.2024 - 17:01
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        Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, dünya 2'ncisi oldu
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        Antalya'da düzenlenen Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda (Trisome Oyunları), Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, finalde karşılaştığı Brezilya'ya 7-4 mağlup olarak dünya 2'ncisi oldu.

        20-26 Mart tarihleri arasında ikincisi düzenlenen ve Antalya'nın ev sahipliği yaptığı Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda futsal kategorisinde finale kalan Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, finalde Brezilya ile karşı karşıya geldi. Döşemealtı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Türkiye, 4-3 önde tamamladı. İkinci yarıda üstünlüğü eline geçiren Brezilya, karşılaşmadan 7-4 galip ayrıldı. Karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte Brezilyalı sporcular, tribündeki taraftarlar ve teknik ekiple şampiyonluğu kutladı. Ay yıldızlı formayı giyen oyuncular ise karşılaşmayı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.

        Özel Sporcular Federasyonu Başkanı Birol Aydın, karşılaşmanın ardından sporcuları teselli etti. Federasyon Başkanı Birol Aydın yaptığı açıklamada, “Hedefimiz dünya birincisi olmaktı, futbolun doğduğu yere, Brezilya'ya yenildik. Özel çocuklarımızın nasıl mücadele verdiğini gördük. Ülkemizdeki özel çocukların nereden nereye geldiğini gördük. Biz son 20 yılda bu noktaya geldik. Bu sürede dünya 2'ncisi olduk. Buna bile üzülüyoruz. Buranın kazananı down sendromlu çocuklar oldu. Daha önce 3'üncü olduk. Bugün 2'nci olduk, önümüzdeki şampiyonada 1'inci olmak istiyoruz" dedi.

        Karşılaşmanın ardından düzenlenen törende dünya 1'incisi olan Brezilya, 2'nci Türkiye ve 3'üncü Meksika'nın sporcularına madalya ve kupaları verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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