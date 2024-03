Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, dünya 2'ncisi oldu Antalya'da düzenlenen Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda (Trisome Oyunları), Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, finalde karşılaştığı Brezilya'ya 7-4 mağlup olarak dünya 2'ncisi oldu.

