Antalya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Operasyonda, suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ile cep telefonları ve çeşitli materyallere el konuldu.

Operasyon kapsamında yabancı uyruklu 6 mağdur kurtarılırken 7 şüpheli yakalandı. Ayrıca şüphelilerden birinin "Fuhşa teşvik aracılık ve yer temin etmek" suçundan yaklaşık 13 yıl süreyle kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

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