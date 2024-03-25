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        Antalya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

        Antalya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 16:36 Güncelleme: 25.03.2024 - 16:36
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        Antalya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
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        Antalya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı adreslerde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine 8 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyon kapsamında yabancı uyruklu 6 mağdur kurtarılırken 7 şüpheli yakalandı. Ayrıca şüphelilerden birinin "Fuhşa teşvik aracılık ve yer temin etmek" suçundan yaklaşık 13 yıl süreyle kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

        Operasyonda, suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ile cep telefonları ve çeşitli materyallere el konuldu.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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