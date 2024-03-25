Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Mahra'nın babası: Kedi Eros davası gündem oldu, 23 gün acı çeken kızım bu kadar konuşulmadı

        ANTALYA'nın Serik ilçesinde 2 yıl önce köpeklerden kaçarken kamyon altında kalarak yaralanan, 23 gün sonra tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybeden Mahra Melin Pınar'ın (9) babası Murat Pınar (47), "Kedi Eros'un 6 dakika işkence edildiği, acı çektiği dava gündem oldu, Türkiye bunu günlerce konuştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 14:32 Güncelleme: 25.03.2024 - 14:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mahra'nın babası: Kedi Eros davası gündem oldu, 23 gün acı çeken kızım bu kadar konuşulmadı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA'nın Serik ilçesinde 2 yıl önce köpeklerden kaçarken kamyon altında kalarak yaralanan, 23 gün sonra tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybeden Mahra Melin Pınar'ın (9) babası Murat Pınar (47), "Kedi Eros'un 6 dakika işkence edildiği, acı çektiği dava gündem oldu, Türkiye bunu günlerce konuştu. 23 gün acı çeken Mahra'mın acısı bu kadar konuşulmadı” dedi. Murat Pınar, “Yarın Serik Adliyesi'nde saat 10.20'de Mahra Melin Pınar'ın davası var. Katılmak isteyen, gelmek isteyen, 'Önce insan' diyen herkesi de bekliyoruz” diye konuştu.

        Serik'te 5 Mart 2022'de sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalıp ağır yaralanan Mahra Melin Pınar, 28 Mart'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Mahra Melin Pınar'ın ölümüyle ilgili ailenin 'sahipsiz hayvanlarla ilgili sorumluluklarını yerine getirmediklerinden dolayı hizmet kusuru ilkesi kapsamında sorumlu oldukları gerekçesiyle' Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Serik Belediyesi aleyhine açtığı tazminat davası sonuçlandı. Mahkeme geçen yıl eylül ayında verdiği kararda, Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Serik Belediyesi'nin yüzde 100 kusurlu olduğuna hükmederek, bu kurumların toplam 3 milyon 920 bin lira tazminat ödemesine karar verdi. Ailenin şikayeti üzerine Serik Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğü aleyhine açılan ceza davasının görülmesine ise yarın devam edilecek.

        Belek'te yaşayan Murat Pınar konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "5 Mart 2022 tarihinde, iki başıboş köpeğin kovalaması sonucu kamyonun altında kalmasıyla başlayan hastane süreci, 23 gün sonucunda kızımın vefatıyla sonuçlandı. Bunun neticesinde kızımın ölümüne sebebiyet verebilecek köpekleri başıboş bırakan, sorunu üstlenmeyen herkes hakkında açtığımız davalar vardı. Kızımı ezen kamyon şoförü, görevini yapmayan belediyeler, görevini yapmayan veterinerler, başıboş köpeklerle ilgili sorumluluğu olan herkes için dava sürecimiz vardı. Savcılık bu süreçte kamyon şoförünü, bilirkişi raporuna ve sonradan bizim tekrar itirazımızı aldırttığımız adli tıp raporuna bakarak hız sınırına uyduğundan kaynaklı suçsuz buldu. Aynı savcı, ailesi olarak bizi de soruşturma altına aldı. 10 yaşında bir kızın, kendi mahallesinde özgürce dolaşabileceği bilince sahip olmasından ötürü bizi suçsuz buldu" dedi.

        Olayla ilgili ceza davasının sürdüğünü anlatan Murat Pınar, kızı Mahra Melin'in 23 gün hastanede yoğun bakımda ölüm kalım savaşı verdiğini ve bu süreci unutmadıklarını söyledi. Murat Pınar, "Bir kedi Eros'un 6 dakika işkence edildiği, acı çektiği dava gündem oldu. Türkiye bunu günlerce konuştu. 23 gün acı çeken Mahra'mın acısı bu kadar konuşulmadı. Davamızın arkasındayız. Ceza davasının olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz. Savcılarımız gereken her şeyi yapıyor. 26 Mart Salı günü Serik Adliyesi'nde saat 10.20'de Mahra Melin Pınar'ın davası var. Biz orada olacağız. Birçok sevenimiz, gönüllülerimiz, dostlarımız orada olacak. Katılmak isteyen, gelmek isteyen, 'önce insan' diyen herkesi de bekliyoruz. Davamızın bir an evvel sonuçlanması için yüce adaletimize güveniyoruz. Gerekli yargılamaları yapıp, cezaları verip davayı sonuçlandırmasını bekliyoruz" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kadir İnanır'dan sevindiren haber
        Kadir İnanır'dan sevindiren haber
        IKEA'dan dünya genelinde indirime devam
        IKEA'dan dünya genelinde indirime devam
        Polislerin üzerine otomobili sürüp saldırdılar
        Polislerin üzerine otomobili sürüp saldırdılar
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        Kremlin: İdam cezası tartışmalarına katılmıyoruz
        Kremlin: İdam cezası tartışmalarına katılmıyoruz
        Kafkas vaşağı karlı arazide!
        Kafkas vaşağı karlı arazide!
        Adliyede yakalanan sahte avukatın ifadesi ortaya çıktı!
        Adliyede yakalanan sahte avukatın ifadesi ortaya çıktı!
        A Milli Takım'da rakip Avusturya!
        A Milli Takım'da rakip Avusturya!
        Konut fiyatları ve kiralar enflasyona yenildi
        Konut fiyatları ve kiralar enflasyona yenildi
        Moskova'da son yılların en ölümcül terör saldırısı!
        Moskova'da son yılların en ölümcül terör saldırısı!
        Hastane yolunda can verdi
        Hastane yolunda can verdi
        Atatürk'ün taarruz emri deşifre edildi!
        Atatürk'ün taarruz emri deşifre edildi!
        Sahte sigortalı 113 bin kişi
        Sahte sigortalı 113 bin kişi
        Cem Yılmaz gelirini bağışladı
        Cem Yılmaz gelirini bağışladı
        AI uzantısı ile milyonlar kazanıyor
        AI uzantısı ile milyonlar kazanıyor
        Emeklilerin bayram ikramiyeleri için tarih belli oldu
        Emeklilerin bayram ikramiyeleri için tarih belli oldu
        Geçmişte erkeklerin hastalığıydı! Artık kadınları da tehdit ediyor
        Geçmişte erkeklerin hastalığıydı! Artık kadınları da tehdit ediyor
        Netanyahu'dan "hükümet dağılabilir" uyarısı
        Netanyahu'dan "hükümet dağılabilir" uyarısı
        Hesaplar planlara uymadı
        Hesaplar planlara uymadı

        Benzer Haberler

        Antalya Devlet Opera ve Balesi "Tosca" operasını sahneleyecek
        Antalya Devlet Opera ve Balesi "Tosca" operasını sahneleyecek
        Akseki'de meyve ağaçları çiçek açtı
        Akseki'de meyve ağaçları çiçek açtı
        Alanya'da şurup içen çocuk hastaneye kaldırıldı
        Alanya'da şurup içen çocuk hastaneye kaldırıldı
        DÜZELTME - "Antalya'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti...
        DÜZELTME - "Antalya'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti...
        Balkan vaşağına ilk kez uydu verici takıldı
        Balkan vaşağına ilk kez uydu verici takıldı
        Turizmde üç bayram sevinci
        Turizmde üç bayram sevinci