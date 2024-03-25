Mahra'nın babası: Kedi Eros davası gündem oldu, 23 gün acı çeken kızım bu kadar konuşulmadı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde 2 yıl önce köpeklerden kaçarken kamyon altında kalarak yaralanan, 23 gün sonra tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybeden Mahra Melin Pınar'ın (9) babası Murat Pınar (47), "Kedi Eros'un 6 dakika işkence edildiği, acı çektiği dava gündem oldu, Türkiye bunu günlerce konuştu. 23 gün acı çeken Mahra'mın acısı bu kadar konuşulmadı” dedi. Murat Pınar, “Yarın Serik Adliyesi'nde saat 10.20'de Mahra Melin Pınar'ın davası var. Katılmak isteyen, gelmek isteyen, 'Önce insan' diyen herkesi de bekliyoruz” diye konuştu.

Serik'te 5 Mart 2022'de sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalıp ağır yaralanan Mahra Melin Pınar, 28 Mart'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Mahra Melin Pınar'ın ölümüyle ilgili ailenin 'sahipsiz hayvanlarla ilgili sorumluluklarını yerine getirmediklerinden dolayı hizmet kusuru ilkesi kapsamında sorumlu oldukları gerekçesiyle' Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Serik Belediyesi aleyhine açtığı tazminat davası sonuçlandı. Mahkeme geçen yıl eylül ayında verdiği kararda, Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Serik Belediyesi'nin yüzde 100 kusurlu olduğuna hükmederek, bu kurumların toplam 3 milyon 920 bin lira tazminat ödemesine karar verdi. Ailenin şikayeti üzerine Serik Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğü aleyhine açılan ceza davasının görülmesine ise yarın devam edilecek.

Belek'te yaşayan Murat Pınar konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "5 Mart 2022 tarihinde, iki başıboş köpeğin kovalaması sonucu kamyonun altında kalmasıyla başlayan hastane süreci, 23 gün sonucunda kızımın vefatıyla sonuçlandı. Bunun neticesinde kızımın ölümüne sebebiyet verebilecek köpekleri başıboş bırakan, sorunu üstlenmeyen herkes hakkında açtığımız davalar vardı. Kızımı ezen kamyon şoförü, görevini yapmayan belediyeler, görevini yapmayan veterinerler, başıboş köpeklerle ilgili sorumluluğu olan herkes için dava sürecimiz vardı. Savcılık bu süreçte kamyon şoförünü, bilirkişi raporuna ve sonradan bizim tekrar itirazımızı aldırttığımız adli tıp raporuna bakarak hız sınırına uyduğundan kaynaklı suçsuz buldu. Aynı savcı, ailesi olarak bizi de soruşturma altına aldı. 10 yaşında bir kızın, kendi mahallesinde özgürce dolaşabileceği bilince sahip olmasından ötürü bizi suçsuz buldu" dedi.