Turizmde üç bayram sevinci

TURİZM sektörü 2024 yaz sezonuna üç bayramla giriyor. 21 Mart'ta Nevruz Bayramı ile İran'dan turistlerin akın ettiği Antalya, 31 Mart Paskalya Bayramı’nda Batı Avrupa'dan yoğun turist bekliyor. Turizmde, 10 Nisan'daki Ramazan Bayramı öncesi de yoğun iç pazar hareketliliği yaşanacak.

Turizmde 2023 yılını rekorla kapatan ve Londra'dan Hollanda'ya, Berlin'den Moskova'ya tüm fuarlardan olumlu gelişmeler ve yeni rekor beklentileriyle dönen sektör, 2024 yılı yaz sezonuna nevruz, paskalya ve ramazan olmak üzere üç bayramla birlikte girecek. 21 Mart'ta başlayan İran ağırlıklı turistin geldiği nevruz için oteller özel konseptler hazırladı. Nevruzun ve bereketin simgesi birçok ürün, girişlerde oluşturulan özel stantlarda sergileniyor.

REZERVASYON LİDERİ TÜRKİYE Kundu'da 5 yıldızlı bir otelin genel müdürü İsmail Çağlar, 2024 sezonu hazırlıklarına Londra'daki fuarla başladıklarını belirterek, Utrecht-Hollanda, Berlin-Almanya ve Moskova-Rusya fuarları başta olmak üzere birçok fuarın tamamlandığını kaydetti. Çağlar, ana pazarlar Almanya başta olmak üzere İngiltere, Polonya, İskandinav ülkeleri ve Benelüks ülkelerinde Türkiye'nin rezervasyonlarda lider olduğunu söyleyerek, “Özellikle bu sene Almanya'dan yaklaşık 4 milyon turist bekliyoruz ki, çok ciddi bir rakam. Almanya bildiğiniz üzere uzun yıllar, özellikle Antalya'da birinci pazardı. Son yıllarda Rusya ilk sıraya geçmişti. Almanya tekrar birinciliği alıyor" dedi.

İNGİLİZLER 1 HAFTA ERKEN GELİYOR Geçen yıl ilk defa 1 milyon turisti aşan İngiltere'nin de olumlu olduğunu anlatan Çağlar, “İngiltere'den sezon erken başlıyor. Normalde İngiliz turistler 1 Nisan gibi gelirken, bu yıl 24 Aralık gibi İngilizler gelmeye başlayacak. İngiltere'den sezonu 1 hafta erken açıyoruz ve orada da sinyaller iyi. Herhangi bir olumsuzluk görülmüyor" diye konuştu. RUSYA'YI SAVAŞ EKONOMİSİ ETKİLİYOR Rusya'da ise devam eden savaşa dikkati çeken Çağlar, “Çok üzüldüğümüz bir savaş yaşanıyor. Ülkede savaş ekonomisi var. Tüketiciler rublenin euro ve dolar karşısında değer kaybetmesi nedeniyle satın alma güçlerini biraz da olsa kaybetti. O bizi direkt etkileyecek. Yine bütün olumsuzluğa rağmen Rusya pazarında beklentilerimiz fena değil. Sadece erken rezervasyon sıkıntımız var o bölgelerde. Daha önceden biraz daha erken haberdar oluyorduk sayılarla ilgili. Bu sene biraz zorlanacağız gibi" dedi.

RUSLAR İÇ PAZAR VE RAKİPLERE YÖNELDİ Rusya'da devlet teşvikiyle iç pazara yönelik ciddi çalışmalar olduğunu da belirten Çağlar, “Hem teşvik hem alım gücünün düşmesi gibi sebeplerle Ruslar uluslararası seyahatlerde biraz sıkıntı yaşayacak. Alım gücü iyi olan, bizim talep ettiğimiz, beklediğimiz turistlerin de farklı destinasyonlara ilgileri arttı. Çünkü onlar da ciddi anlamda marketing çalışması yapıyor. Örnek verecek olursak, Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai bunların başında geliyor. Abu Dabi de oyunun içine girmek üzere. Uzak Doğu'da Maldivler, Tayland, Endonezya gibi ülkeler ciddi anlamda faaliyet gösteriyor. Bizim için bu yıl Rusya açısından zor bir sezon. Tabii beklentileri düşürmüyoruz, çalışacağız" diye konuştu.

ÜÇ BAYRAM ARKA ARKAYA 21 Mart'ta İranlıların Nevruz Bayramı ile yoğun hareketlilik yaşadıklarını söyleyen İsmail Çağlar, bölgedeki otellerde dolulukların yüzde 50-60'ını İran ve Türki Cumhuriyetlerden gelen turistlerin oluşturduğunu açıkladı. Çağlar, "Bu sene şöyle bir durum oluştu. Birçok bayram üst üste geldi. 21 Mart Nevruz Bayramı ile başladık. 31 Mart'ta Paskalya Bayramı başlıyor. O da Batı Avrupa'da olumlu anlamda ciddi hareketlenmeye yol açıyor. Akabinde bizim Ramazan Bayramımız başlayacak. 45 günlük süreç, devamlı böyle akacak" dedi.