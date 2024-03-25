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        Norveçli Fari, kurduğu merkezde yüzlerce hayvanın hayatına dokundu

        ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan Norveçli Fari Larsen (62), yaklaşık 9 yıl önce kurduğu ARGA Hayvan Koruma Merkezi sayesinde korunmaya muhtaç, sahipsiz yüzlerce hayvanın hayatına dokundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 09:45 Güncelleme: 25.03.2024 - 09:50
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        Norveçli Fari, kurduğu merkezde yüzlerce hayvanın hayatına dokundu
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        ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan Norveçli Fari Larsen (62), yaklaşık 9 yıl önce kurduğu ARGA Hayvan Koruma Merkezi sayesinde korunmaya muhtaç, sahipsiz yüzlerce hayvanın hayatına dokundu. Yerleşik yabancıların da desteğiyle bugüne kadar birçok hayvanı yurt dışına sahiplendiren, birçoğunun tedavisi ve bakımını gerçekleştiren Larsen, "Hayvanların sevilmesi, ilgi görmesi çok önemli. Buraya herkes uğramalı ve kedileri sevmeli" dedi.

        İran asıllı Norveç vatandaşı Fari Larsen, 2011'de yerleştiği Alanya'da sokak kedilerine bakmaya başladı. Çoğunluğu yerleşik yabancılardan oluşan hayvanseverlerin desteğini de alan Larsen, 2013'te Oba Mahallesi'nde bir hayvansever grubu oluşturdu. Fari Larsen ve arkadaşları, 2017'de ise ARGA (Animal Rescue Group Alanya) Hayvan Koruma Merkezi'ni kurdu. Sokak hayvanlarının beslenmesi, bakıma muhtaç olanların tedavisini üstlenen Fari Larsen, arkadaşlarıyla birlikte bugüne kadar yüzlerce hayvanın hayatına dokundu. Fari Larsen, şimdilerde kiraladığı bir yapıya taşıdığı ARGA Hayvan Koruma Merkezi'nde hayvanların bakımını ve tedavisini üstlenirken, bazılarını da sahiplendiriyor.

        'AVRUPA'YA 289 KEDİ VE 29 KÖPEK YUVALANDIRDIK'

        Küçük bir grup olarak başladıkları merkez sayesinde bugün yüzlerce hayvanın hayatını kurtardıklarını belirten Fari Larsen, merkez sayesinde 300'den fazla hayvanı da Avrupa'ya sahiplendirdiklerini anlattı. Merkezin başarısında özellikle yabancı gönüllülerin rolünden bahseden Fari Larsen, "Başlangıçta küçük bir gruptuk. Ancak zamanla annesi ölen kediler, gebe kediler derken sayı arttı. Avrupa'ya 289 kedi ve 29 köpek yuvalandırdık. Şu anda 31 içeride, 20 de dışarıda kedimiz var. Besleme noktalarımızda da yaklaşık 150 kediyi, 27 köpeği besliyoruz. Buraya aynı zamanda geçici süreyle bakılması için hayvanlar da bırakılıyor. Bize ihbarlar geliyor veya yaralı hayvanlar getiriliyor. Onların da tedavisini yapıyoruz ve yuva arıyoruz" dedi.

        'RUS VE UKRAYNALILAR SAYESİNDE BİLİNMEYE BAŞLANDI'

        Merkezin mülkiyetine kira ödediklerini aktaran Fari Larsen, "Biz bu yeri kiralıyoruz. Burada sadece ben ve arkadaşım Mustafa görev yapıyoruz. Arada sırada yardımcı olmak için gönüllüler geliyor. Şu anda 5- 6 kişilik Rus grubu var, gönüllü gelip yardım ediyorlar. Buradaki temizliği Mustafa ve ben yapıyoruz, kedilerin, köpeklerin sevilmesi, ilgi görmesi onların mental sağlığı için çok önemli. O yüzden Ruslar bu konuda çok yardımcı oluyor. Gelen gönüllü Rus ve Ukraynalı arkadaşlarımız Alanya ARGA Hayvan Koruma Merkezi'ni sosyal medyalarında paylaşıyor. 'Buraya yardıma gelin kedileri sevmeye gelin' diye. Onların paylaşımlarından sonra birçok Türk de buraya gelmeye ve yardım etmeye başladı. Hatta yuvalandırma bile yapıldı. Daha öncesinde bilinmiyordu, yardım gelmiyordu" diye konuştu.

        Hayvanların temizlik ve bakım ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde, onlara sevgi ve ilgi sunarak mental sağlıklarının da desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Fari Larsen, "Hayvanların sevilmesi, ilgi görmesi çok önemli. Buraya herkes uğramalı ve kedileri sevmeli" dedi.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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