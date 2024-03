İtalya'ya finalde kaybeden Down Sendrom Basketbol Milli Takımı dünya 2'ncisi

ANTALYA'da devam eden 2. Down Sendrom Dünya Spor Oyunları'nda (Trisome Oyunları) basketbolda finale kalan Down Sendrom Basketbol Milli Takımı, İtalya'ya 18-17 kaybederek, dünya 2'ncisi oldu.

Bu yıl 20-26 Mart tarihleri arasında ikincisi düzenlenen ve Antalya'nın ev sahipliği yaptığı Down Sendrom Dünya Spor Oyunları'nda Down Sendrom Basketbol Milli Takımı, finalde İtalya ile karşı karşıya geldi. Gazi Mustafa Kemal Kapalı Spor Salonu'nda İtalya ile Türkiye basketbol takımımı maçının ilk periyodu, 5-3 Türkiye üstünlüğü ile sona ererken, ilk yarıyı 9-7 İtalya önde tamamladı. Üçüncü periyoda da iyi başlayan İtalya milli takımı, final periyoduna 12-10 üstün girdi. Mücadelenin son periyodu büyük çekişmeye sahne oldu. Down Sendrom Basketbol Milli Takımı, yakaladığı şansları değerlendiremeyince maçı 18-17 kaybetti ve dünya ikincisi oldu.