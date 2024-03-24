Türkiye adım adım yerel seçime gidiyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun takvimi de işliyor. Seçmen bilgi kağıtlarının dağıtım süreci tamamlandı. Seçim takvimine göre; 21 Mart perşembe günü başlayan propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları 30 Mart cumartesi saat 18.00'de, seçim yasakları ise 31 Mart saat 23.59'da sona erecek.

25 Mart’ta seçim araç ve gereçlerini içeren malzeme torbalarının hazırlıklarına başlanacak. Zarf, pusula ve mühür gibi araç ve gereçler, 29 Mart’ta sandık kurulu başkanlarına teslim edilecek. Aynı gün sandık görevlilerinin eğitim süreçleri sona erecek. 28 Mart’ta tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin listeler kesinleştirilecek.