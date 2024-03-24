Alanyaspor - Curaçao Milli Futbol Takımı: 2-2

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, hazırlık maçında Curaçao Milli Futbol Takımı ile 2-2 berabere kaldı.

Oba Stadyumu'nda Alanyaspor ile Curaçao Milli Futbol Takımı hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Alanyaspor, daha önce Fenerbahçe'yi de çalıştıran Dick Advocaat'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Curaçao Milli Futbol Takımı ile 2-2 berabere kaldı. Bu mücadelede Alanyaspor'un golleri 39'uncu dakikada Anderson ve 76'ncı dakikada Sisto'dan geldi. Curaçao Milli Futbol Takımı'nın gollerini ise 30'uncu dakikada Margaritha ve 54'üncü dakikada Gorre kaydetti.