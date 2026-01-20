Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalya'da amatör balıkçılar için turnuva düzenlendi

        Antalya'da amatör balıkçılar, 07 ASOBDER 1. Antalya Surf Casting Turnuvası'nda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 16:19 Güncelleme: 20.01.2026 - 16:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da amatör balıkçılar için turnuva düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'da amatör balıkçılar, 07 ASOBDER 1. Antalya Surf Casting Turnuvası'nda bir araya geldi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, oltasını denize atarak yarışmayı başlattı.

        Amatör balıkçılığın yalnızca bir hobi olmanın ötesinde hem doğa sevgisini hem de yaşam zevkini artıran spor olduğunu belirten Uysal, "İnsanların hayatın sıkıntılarından uzaklaştığı, doğayı hissettiği, sportif alanlarda kendilerini geliştirdikleri, Antalya'mızın güzelliklerini yaşadıkları aynı zamanda da turizm aktivitelerine katkı sunan bu etkinlik oldu." ifadelerini kullandı.

        Turnuvada amatör olta balıkçıları, iki gün boyunca en büyük balığı tutmak için mücadele etti.

        Muratpaşa Belediyesinin ana sponsorluğunda gerçekleşen turnuva, bölgedeki amatör balıkçılık kültürünün gelişmesine katkı sağlarken, deniz ekosisteminin korunmasına yönelik farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Dışişleri Bakanı Fidan: 18 Ocak Mutabakatı'nı da destekliyoruz
        Dışişleri Bakanı Fidan: 18 Ocak Mutabakatı'nı da destekliyoruz
        Suriye'de uzlaşma yok
        Suriye'de uzlaşma yok
        19 ay sonra hayatını kaybetti
        19 ay sonra hayatını kaybetti
        Yeni Fed başkanı için geri sayım
        Yeni Fed başkanı için geri sayım
        Kuruçeşme açıklarında cansız beden! Rus yüzücü şüphesi!
        Kuruçeşme açıklarında cansız beden! Rus yüzücü şüphesi!
        Beşiktaş ile Benfica, Rafa Silva transferinde anlaştı!
        Beşiktaş ile Benfica, Rafa Silva transferinde anlaştı!
        Trump'tan Grönland'ı ABD toprağı gibi gösteren paylaşım
        Trump'tan Grönland'ı ABD toprağı gibi gösteren paylaşım
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        Sena ile Şilan'ı 1.44 promille ölüme götürdü!
        Sena ile Şilan'ı 1.44 promille ölüme götürdü!
        "Kritik mineraller enerjinin ötesinde tüm sektörler için önemli"
        "Kritik mineraller enerjinin ötesinde tüm sektörler için önemli"
        Tipi vardı araçlar yolda kaldı... Kepçe ile eve servis!
        Tipi vardı araçlar yolda kaldı... Kepçe ile eve servis!
        "Devler Ligi'nde hedefimiz ilk 24!"
        "Devler Ligi'nde hedefimiz ilk 24!"
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        Konut satışında çifte rekor
        Konut satışında çifte rekor
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        Danimarka 100 yıl önce bu takım adaları neden ABD'ye sattı?
        Danimarka 100 yıl önce bu takım adaları neden ABD'ye sattı?
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları

        Benzer Haberler

        Antalya'da motokuryelerden eylem
        Antalya'da motokuryelerden eylem
        Antalya İl Emniyet Müdürü Zaimoğlu, "Basın Sohbetleri" programına katıldı
        Antalya İl Emniyet Müdürü Zaimoğlu, "Basın Sohbetleri" programına katıldı
        Antalya'daki orman yangınında zararın boyutu gündüz ortaya çıktı: 2 hektar...
        Antalya'daki orman yangınında zararın boyutu gündüz ortaya çıktı: 2 hektar...
        Uyuşturucu ticaretinin merkezi bölgeye ekipler amirliği ve bekar polisler i...
        Uyuşturucu ticaretinin merkezi bölgeye ekipler amirliği ve bekar polisler i...
        Antalya Teknokent uluslararası açılımını Silikon Vadisi'ne taşıyor
        Antalya Teknokent uluslararası açılımını Silikon Vadisi'ne taşıyor
        MÜSİAD üyesi iş insanları 2026'dan daha umutlu
        MÜSİAD üyesi iş insanları 2026'dan daha umutlu