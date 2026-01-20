Habertürk
        Antalya Haberleri

        MÜSİAD üyesi iş insanları 2026'dan daha umutlu

        Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Antalya Başkanı Yusuf Akgül, iş insanları olarak 2026 yılına daha umutlu baktıklarını bildirdi.

        Giriş: 20.01.2026 - 13:49 Güncelleme: 20.01.2026 - 13:49
        Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Antalya Başkanı Yusuf Akgül, iş insanları olarak 2026 yılına daha umutlu baktıklarını bildirdi.

        Akgül, yaptığı yazılı açıklamada, 2025'in iş dünyası açısından zorlu geçtiğini belirtti.

        2026'da enflasyondaki gerilemeyle birlikte güven ortamının kademeli olarak güçleneceğini ve ekonomik zeminin daha öngörülebilir bir yapıya evrileceğini aktaran Akgül, bu sürecin kontrollü bir toparlanma şeklinde gelişeceğini öngördüklerini ifade etti.

        Nakit dengesini koruyan, finansal yapısını güçlendiren, verimliliği önceleyen ve mevcut kapasitesini daha sağlıklı kullanan firmaların bir adım öne çıkacağını vurgulayan Akgül, 2026'nın, dengeyi, sağlamlığı ve sürdürülebilirliği esas alan bir yıl olarak şekilleneceğini kaydetti.

        Akgül, Antalya iş dünyasını daha sağlam bir zemine taşımak için üyelerle süreci doğru yönetmeye devam edeceklerini vurguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

