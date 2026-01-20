Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalya Teknokent, Silikon Vadisi'nde ofis açmaya hazırlanıyor

        Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent, Türkiye'deki girişimcilik ve teknoloji ekosistemini küresel merkezlere taşıma vizyonu kapsamında ABD'deki Silikon Vadisi'nde ofis açmaya hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 13:14 Güncelleme: 20.01.2026 - 13:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya Teknokent, Silikon Vadisi'nde ofis açmaya hazırlanıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent, Türkiye'deki girişimcilik ve teknoloji ekosistemini küresel merkezlere taşıma vizyonu kapsamında ABD'deki Silikon Vadisi'nde ofis açmaya hazırlanıyor.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ofis, dünyanın önde gelen inovasyon platformları arasında gösterilen Plug and Play Tech Center bünyesinde kurulacak.

        Süreç kapsamında Akdeniz Üniversitesi Rektörü Antalya Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan, Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli ve İleri Sağlık Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan, Antalya Teknokent Genel Müdürü Dr. İbrahim Yavuz, Plug and Play yetkilileriyle Silikon Vadisi'nde bir araya geldi.

        Görüşmede, ofisin kuruluş süreci, işleyiş modeli ve sürdürülebilir bir uluslararası çalışma mekanizmasının nasıl yapılandırılacağı ele alındı.

        - Ofisle uluslararası pazarlara açılımın hızlandırılması amaçlanıyor

        Antalya Teknokent Genel Müdürü İbrahim Yavuz, ofisin uluslararasılaşma stratejisinde yeni bir dönemi başlattığını belirtti.

        Amaçlarının Teknokent'teki girişimlerin uluslararası rekabet edebilir hale gelmesini sağlamak olduğunu ifade eden Yavuz, yeni ofisin faaliyete geçmesiyle uluslararası işbirliklerinin ve yatırım fırsatlarının artacağını, bu adımın Antalya'nın teknoloji ve girişimcilik alanındaki marka değerini güçlendireceğini bildirdi.

        Yeni ofisin, firmaların uluslararası yatırımcılarla görüşmelerini kolaylaştırması ve AR-GE projelerinin küresel ölçekte görünürlüğünü artırması bekleniyor.

        Kurulacak ofisle girişimlerin uluslararası hızlandırma programlarına erişimi güçlendirilmesi, uluslararası yatırım ağlarıyla görüşmelerin artırılması ve uluslararası pazarlara açılımın hızlandırılması amaçlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        Suriye'de uzlaşma yok
        Suriye'de uzlaşma yok
        Mihriban'ın katili Naile'nin ölümünde de tutuklanmıştı! Dehşet ifadesi!
        Mihriban'ın katili Naile'nin ölümünde de tutuklanmıştı! Dehşet ifadesi!
        "Devler Ligi'nde hedefimiz ilk 24!"
        "Devler Ligi'nde hedefimiz ilk 24!"
        İnşaat işi için çağrıldı, tehditle Casperlar'a dahil edildi!
        İnşaat işi için çağrıldı, tehditle Casperlar'a dahil edildi!
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        Sena ile Şilan'ı 1.44 promille ölüme götürdü!
        Sena ile Şilan'ı 1.44 promille ölüme götürdü!
        Yerlikaya'dan Suriye ile ilgili provokatif paylaşım uyarısı!
        Yerlikaya'dan Suriye ile ilgili provokatif paylaşım uyarısı!
        Arazi anlaşmazlığı nedeniyle kuzenini öldürdü
        Arazi anlaşmazlığı nedeniyle kuzenini öldürdü
        Konut satışında çifte rekor
        Konut satışında çifte rekor
        Kan donduran plan! Kocasını gölette boğmuş!
        Kan donduran plan! Kocasını gölette boğmuş!
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        Yabancıya satış dipte
        Yabancıya satış dipte
        Danimarka 100 yıl önce bu takım adaları neden ABD'ye sattı?
        Danimarka 100 yıl önce bu takım adaları neden ABD'ye sattı?
        Almanya elektrikli araçları teşvik edecek
        Almanya elektrikli araçları teşvik edecek
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Trump Macron'un gönderdiği mesajı paylaştı
        Trump Macron'un gönderdiği mesajı paylaştı
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları

        Benzer Haberler

        Antalya'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
        Antalya'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
        Emniyetin teknolojik gücü 'Gözcü', hapis cezası bulunan firariyi araç sürer...
        Emniyetin teknolojik gücü 'Gözcü', hapis cezası bulunan firariyi araç sürer...
        Antalya Büyükşehir ayrıştırılabilir kurumsal atıkları geri dönüşüme kazandı...
        Antalya Büyükşehir ayrıştırılabilir kurumsal atıkları geri dönüşüme kazandı...
        Büyükşehir Belediyesi'nden sömestr tatilinde dolu dolu program
        Büyükşehir Belediyesi'nden sömestr tatilinde dolu dolu program
        Antalya'da 2025 yılında yabancılara konut satışı düştü Kentte 2024 yılında...
        Antalya'da 2025 yılında yabancılara konut satışı düştü Kentte 2024 yılında...
        Yusuf Akgül: "2026, iş dünyasında denge ve sürdürülebilirliğin yılı olacak"
        Yusuf Akgül: "2026, iş dünyasında denge ve sürdürülebilirliğin yılı olacak"