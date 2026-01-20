Habertürk
        Antalya'da drift atan sürücüye para cezası kesildi

        Antalya'da drift atan sürücüye para cezası kesildi

        Antalya'nın Kepez ilçesinde drift atıp, bu anları sosyal medyadan paylaşan sürücüye para cezası kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 19:47 Güncelleme: 20.01.2026 - 19:47
        
        

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Toptancı Halinin içerisinde drift atarak, bu anları sosyal medya hesaplarından paylaşan araç sürücüsünün yakalanması için çalışma yaptı.

        Sürücünün kimliğini tespit eden ekipler, trafik kurallarını ihlal eden sürücüye idari para cezası keserek, sürücü belgesine 2 ay süreyle geçici olarak el koydu.

        Ayrıca şüpheli hakkında, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem başlatıldı.

        Öte yandan paylaşılan videoda, sürücünün, halin içerisinde park halindeki tır ve kamyonetlerin arasında drift attığı görüntüler yer aldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

