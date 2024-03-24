Cumhur İttifakı'nın adayı Tütüncü, Altın Portakal'ı geçmişteki ihtişamına kavuşturacaklarını anlattı:

Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, "Türkiye'nin Oscar'ı" olarak nitelendirilen Altın Portakal Film Festivali'nin geçmişteki ihtişam günlerine döneceğini belirterek, "Antalya'nın 'Altın Çağı', Türk sinemasına yön vermiş bir Antalya adına da 'Altın Çağı' olacak." dedi.

Antalya merkez ve ilçelerinde seçim çalışmalarını sürdüren Tütüncü, AA muhabirine, Muratpaşa ilçesinden kültür ve sanatla ilgili en önemli mesajını vermek istediğini söyledi.

Antalya Film Festivali'nin 1960'da başladığını, 1964'te de ulusal yarışmayla başlangıcı olarak kabul edilen Türkiye'nin ilk film festivali olduğunu belirten Tütüncü, şunları kaydetti: "59 yıl boyunca nice badireler atlatmış Antalya Altın Portakal Film Festivali. Darbelere göğüs germiş, dünyada savaşlar olmuş o savaşların içerisinden sıyrılıp çıkmış, pandemiler olmuş, pandemilerin içerisinden herhangi bir şekilde zarar almadan geçmeyi başarmış. Ama ne olduysa 60. yılında, yani 2023'te Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin iptal edildiği haberi hem Antalya'yı hem Türk sinemasını çok derinden etkiledi. Bizler bu festivalle doğmuş, bu festivalle büyümüş çocuklarız. Şimdi biz 1 Nisan 2024'ten itibaren göreve geldiğimizde Altın Portakal Film Festivali'ni Antalya için önemli bir kültür sanat etkinliği olarak tanımlayacağız."

Tütüncü, yine geçmişte, özünde olduğu gibi Türk sinemasına yön veren, Antalya halkıyla birlikte yaşayan, birlikte güçlenip, büyüyen ve geleceğe yürüyen bir festivale dönüştüreceklerini vurguladı. - "Antalya'nın Türk sinemasına yön veren bir yanı da var" Kültürün, sanatın, sinemanın önemine dikkati çeken Tütüncü, "Müjdeler olsun 'Antalya'nın Altın Çağı'nda, Altın Portakal yine o geçmişteki ihtişam günlerine dönecek. Altın Portakal Film Festivali sayesinde, Antalya'da bir de Türk sinemasına yön veren bir yanı, yönü olan şehir haline geliyor. 400'den fazla Yeşilçam filminin çekildiği bir yer haline geliyor." dedi.