Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Manavoğlu seçim çalışmalarını sürdürdü

Cumhurİttifakı'nın Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Özdemir Manavoğlu'nun yerel seçim çalışmalarına devam etti.

Antalya Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret eden Manavoğlu, huzurevi sakinlerine karanfil verdi, isteklerini sordu ve projelerini anlattı.

Manavoğlu, daha sonra MHP Muratpaşa İlçe Başkanı Sadullah Güneş ile Muratpaşa'daki esnaf ve vatandaşla bir araya geldi. Esnafı ziyareti sırasında sorunları birinci ağızdan dinleyen Manavoğlu, bu sıkıntıları giderme hususundaki belediyeciliğin nasıl olacağını anlattı.