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        Antalya'da minibüsle cipin çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde minibüs ile cipin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 12:23 Güncelleme: 24.03.2024 - 12:23
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        Antalya'da minibüsle cipin çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı
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        Antalya'nın Serik ilçesinde minibüs ile cipin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

        Suriye uyruklu Müheydi El Halaf idaresindeki 63 MC 3875 plakalı cip, Kadriye Mahallesi Turizm Caddesi'nde Rus uyruklu Andrei Kalmykov'un kullandığı 34 GFC 027 plakalı minibüsle çarpıştı.

        Kazada sürücü El Halaf ile cipte bulunan 6'sı çocuk 11 kişi yaralandı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılardan 7'si sağlık ekiplerince Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı, diğerleri ayakta tedavi edildi.

        Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Minibüs sürücüsü Kalmykov, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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