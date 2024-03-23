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        Deniz Feneri Derneğinden Antalya'daki Filistinli ve Afrikalı öğrencilere iftar

        Deniz Feneri Derneği Antalya Temsilciliği tarafından kentteki üniversitelerde eğitim gören Filistinli ve Afrikalı öğrencilere iftar verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 21:23 Güncelleme: 23.03.2024 - 21:23
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        Deniz Feneri Derneğinden Antalya'daki Filistinli ve Afrikalı öğrencilere iftar
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        Deniz Feneri Derneği Antalya Temsilciliği tarafından kentteki üniversitelerde eğitim gören Filistinli ve Afrikalı öğrencilere iftar verildi.

        Derneğin Akdeniz Bölge Temsilcisi Ahmet Sargın, Öğretmenevi'nde düzenlenen programda, 81 ilde "Gazzeli öğrencilerle iftarda buluşuyoruz" etkinliği kapsamında Antalya'daki öğrencilerle bir araya geldiklerini söyledi.

        Filistin halkının yaşadığı dramı yüreklerinde hissettiklerini dile getiren Sargın, dernek olarak her zaman Filistinlilerin yanında olduklarını kaydetti. "Bütün Müslümanlar kardeştir" düsturuyla hareket ettiklerini belirten Sargın, Gazze'nin yeniden ayağa kaldırılması için de var güçleriyle mücadele edeceklerini anlattı.

        Sargın, Filistin başta olmak üzere tüm Müslüman ülkelerde yaşanan zulmün bir an evvel bitmesi temennisinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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