Karlı dağ manzarasında denize girdiler

Side turizm bölgesinde tatil yapan çoğunluğu Avrupalı turistler, havanın güneşli olmasını fırsat bilerek eğlenceli anlar yaşadı. Aileleriyle plaja gelen turistler yürüyüş yapıp, güneşlendi. Hava sıcaklığının 19, deniz suyunun 18 derece ölçüldüğü Side'de tatilciler, zirvesinde kar olan Toros Dağları manzarasında denize girmenin keyfini çıkardı. Bayram tatili öncesi yeni sezon hazırlıklarının sürdüğü turizm bölgesinde işletmelerin plaj düzenleme çalışmaları devam etti.

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