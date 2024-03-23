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        Karlı dağ manzarasında denize girdiler

        ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde güneşli havayı fırsat bilen tatilciler, Toros Dağları manzarasında denize girmenin keyfini çıkardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 15:59 Güncelleme: 23.03.2024 - 16:05
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        Karlı dağ manzarasında denize girdiler
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        ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde güneşli havayı fırsat bilen tatilciler, Toros Dağları manzarasında denize girmenin keyfini çıkardı. Tatilciler, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren işletmelerin düzenleme yaptığı plajlarda güneşlenerek vakit geçirdi.

        Side turizm bölgesinde tatil yapan çoğunluğu Avrupalı turistler, havanın güneşli olmasını fırsat bilerek eğlenceli anlar yaşadı. Aileleriyle plaja gelen turistler yürüyüş yapıp, güneşlendi. Hava sıcaklığının 19, deniz suyunun 18 derece ölçüldüğü Side'de tatilciler, zirvesinde kar olan Toros Dağları manzarasında denize girmenin keyfini çıkardı. Bayram tatili öncesi yeni sezon hazırlıklarının sürdüğü turizm bölgesinde işletmelerin plaj düzenleme çalışmaları devam etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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