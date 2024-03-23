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        Alanya'da tamir etmek istediği seradan düşen kişi öldü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde tamir etmek için çıktığı seradan düşen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 12:42 Güncelleme: 23.03.2024 - 12:42
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        Alanya'da tamir etmek istediği seradan düşen kişi öldü
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde tamir etmek için çıktığı seradan düşen kişi hayatını kaybetti.

        Kestel Mahallesi'ndeki serayı tamir etmek için üzerine çıkan Eyüp Zavlak (60), dengesini kaybederek beton zemine düştü.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Zavlak, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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