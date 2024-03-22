Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tütüncü, Konyaaltı ilçesinde vatandaşlarla buluştu:

Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, hiçbir insanı mezhebine, memleketine, siyasal görüşlerine, düşüncelerine bakmadan bu ülkenin vatandaşları olarak gördüklerini belirterek, "Önce kalpleri, sonra güçlerimizi birleştirmek, sonra da güzel bir şehri, herkesin yaşamaktan ve çalışmaktan mutlu olacağı bir Antalya'yı inşa etmeye çalışıyoruz." dedi.

Tütüncü, seçim çalışmaları kapsamında Konyaaltı ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Karatepe Mahallesi'ne giden Tütüncü, mahalli sakinlerinin taleplerini dinledi.

Bir vatandaşın "Bugüne kadar CHP'ye oy verdik ama hiçbir hizmet alamadık. Artık mahallemizin ihtiyaçlarının yerine getirilmesini istiyoruz." yönündeki açıklaması üzerine Tütüncü, 15 yıl belediye başkanlığı yaptığı Kepez'i örnek gösterdi. İlçenin çehresini değiştirdiklerini, modern bir kent haline getirdiklerini anlatan Tütüncü, şimdi Antalya'nın tüm mahallelerine hizmet etmek için yola çıktığını belirtti. Mahalle sakinlerinin cemevi talebini de olumlu karşılayan Tütüncü, kendisinin Kepez'de cami de cemevi de yaparak, vatandaşlara teslim ettiğini kaydetti.

Ardından Çakırlar Mahallesi'ne geçen Tütüncü, burada da mahalle sakinlerinin imar ile ilgili sorunlarını dinledi ve kendisinin bu alandaki projelerini anlattı. - "Herkesin mutlu olduğu bir Antalya inşa etmek istiyoruz" Tütüncü, ziyaret sonrası AA muhabirine, gittiği her yerde hizmet ile ilgili beklentilerle karşılaştığını belirtti. Antalya'nın ve Konyaaltı ilçesinin hizmet noktasında ciddi sıkıntılar yaşadığını ifade eden Tütüncü, şunları söyledi: "Hemşehrilerimizi, mezhebine, memleketine, siyasal görüşlerine, düşüncelerine bakmadan bu güzel ülkenin vatandaşları olarak tanımlıyoruz. Hiçbirini diğerinden ötekileştirmiyoruz. Önce kalpleri, sonra güçlerimizi birleştirmek, sonra da güzel bir şehri, herkesin yaşamaktan ve çalışmaktan mutlu olacağı bir Antalya'yı inşa etmeye çalışıyoruz."

- "Herkese eşit hizmet götürmeyi prensip edindik" Yaşam şekli itibarıyla özgürlükleri daraltan bir anlayışa asla sahip olmadıklarının altını çizen Tütüncü, özgürlükleri genişleten, herkesin dilediği gibi yaşamasını, hareket etmesini, eğlenmesini, gezmesini, dolaşmasını isteyen bir anlayışa sahip olduklarını dile getirdi. Farklılıkları toplumun zenginliği olarak gördüklerini söyleyen Tütüncü, sözlerini şöyle sürdürdü: "1 Nisan 2024'de, yeni dönemde, hepimizin dilediği gibi yaşadığı, dilediği gibi bu güzel şehirden, bu güzel şehrin imkanlarından istifade ettiği, toplumun bütün renklerine saygı duyan bir belediyenin olduğu ve o renkliliği muhafaza etme yolunda, o renkleri geliştirme ve beklentilerine cevap verme konusunda herkese eşit hizmet götürmeyi bir prensip edinmiş, o prensip çevresinde de hareket ederek çok çalışan bir belediye görecekler."