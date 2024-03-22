Antalya'da 8 milyon 970 bin boş makaron ele geçirildi

Ekiplerce Kepez ilçesinde düzenlenen operasyonda 8 milyon 970 bin boş makaron ile kesilmiş 6 bin 920 TAPDK bandrolü ele geçirildi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen operasyonda 8 milyon 970 bin boş makaron ele geçirildi.

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