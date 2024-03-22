Alanya'da büfede çıkan yangın hasara neden oldu
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otele ait büfede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otele ait büfede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Tosmur Mahallesi Keykubat Plajı'nda bir otele ait büfede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangın sonucu büfe kullanılamaz hale geldi.
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