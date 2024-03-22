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        Alanya'da büfede çıkan yangın hasara neden oldu

        Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otele ait büfede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 18:07 Güncelleme: 22.03.2024 - 18:07
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        Alanya'da büfede çıkan yangın hasara neden oldu
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otele ait büfede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Tosmur Mahallesi Keykubat Plajı'nda bir otele ait büfede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.

        Yangın sonucu büfe kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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