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        Alanya'da husumetli olduğu kişiyi silahla öldüren zanlı tutuklandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde aralarında husumet olduğu belirtilen kişiyi tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 15:11 Güncelleme: 22.03.2024 - 15:11
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        Alanya'da husumetli olduğu kişiyi silahla öldüren zanlı tutuklandı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde aralarında husumet olduğu belirtilen kişiyi tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Avsallar Mahallesi'nde aralarında husumet olduğu belirtilen Ayhan Haydar Fidanboy'u (61) tabancayla öldüren N.B, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

        Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlının çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanması kararlaştırıldı.

        Avsallar Mahallesi'nde 17 Mart'ta aralarında husumet olduğu belirtilen Ayhan Haydar Fidanboy ile tartışan N.B, tabanca ile Fidanboy'u vurup motosikletle kaçmıştı.

        Fidanboy kaldırıldığı hastanede ölmüştü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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