Alanya'da husumetli olduğu kişiyi silahla öldüren zanlı tutuklandı

Avsallar Mahallesi'nde 17 Mart'ta aralarında husumet olduğu belirtilen Ayhan Haydar Fidanboy ile tartışan N.B, tabanca ile Fidanboy'u vurup motosikletle kaçmıştı.

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