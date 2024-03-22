Özel milli yüzücü Ada Zehra, Trisome Oyunları'nın en genç kürsü gören sporcusu oldu

FATİH ÇAKMAK - Antalya'da düzenlenen 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nın (Trisome Oyunları) yüzme branşındaki en genç sporcusu Ada Zehra Anlatıcı, oyunların en genç kürsü gören sporcusu oldu.

Trisome Oyunları'nın ilk gününde 200 metre kurbağalamada ve 100 metre serbest stilde gümüş madalya kazanan 16 yaşındaki Ada Zehra Anlatıcı, yarışmayı AA muhabirine değerlendirdi.

İtalya'da Eylül 2023'te düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda rekorlar kırarak Avrupa şampiyonu olan Ada Zehra, Antalya'da 200 metre kurbağalamada ve 100 metre serbest stilde de altın madalya beklemelerine karşın gümüş madalyada kaldığını belirterek, "İlk günkü yarışlarım güzel geçti altın madalya beliyorduk ama ikincilik geldi. Gelecek yarışlarda altın madalya alacağım." dedi.

Trisome Oyunları'nın 16 yaşındaki en genç kadın yüzücüsü Ada Zehra, Avrupa'dan döndükten sonra oyunlarda dünya şampiyonluğu hedefiyle çok çalıştığını haftada 6 gün antren yaptığını ifade ederek, "Bu iki gümüş için nazar boncuğu diyebiliriz bir sonrakinde altın madalya için yarışacağım. Bugün 50 metre kurbağalamada altın madalya alacağımı düşünüyorum, şampiyonanın en genç sporcusuyum." diye konuştu. Antalya'da anne ve babasının da desteğini arkasına alan Ada Zehra, "İnşallah burada da rekorlar bekliyoruz. İtalya'ya Avrupa Şampiyonası'na tek başıma gitmiştim yanımda annem babam yoktu. Anne ve babamın desteği beni motive ediyor." şeklinde konuştu.

- Antrenör Aydın: "16 yaş altında iki dünya rekoru daha kırdı" Ada Zehra'nın antrenörü Halil İbrahim Aydın da Sakarya'da Gençlik Spor İl Müdürlüğünde antrenörlük yaptığını belirterek, "Ada Zehra ile de Sakarya'da tanıştık ve serüvenimiz orada başladı. Ada Zehra ile 7 yıldır çalışıyoruz, yaklaşık 6 yıldır da Türkiye Özel Sporcular Federasyonu bünyesinde şampiyonalara katılıyoruz. Ada Zehra, bizi her zaman gururlandırıyor, istediğimiz her başarıya ulaştık çok şükür. Ada Zehra, şu anda Trisome Oyunları'nın ilk gününde 16 yaş altında iki dünya rekoru daha kırdı. Ada, oyunlarda kürsü gören en genç sporcu oldu." ifadelerini kullandı.

Trisome Oyunları'nda her gün iki kategoride yarışlarının devam edeceğini dile getiren Aydın, "Önümüzde 50 ve 200 metre serbest yarışımız var, 50 ve 100 metre kurbağalama yarışı ve sonra da 200 ile 400 metre karışık yarışlarımız var. Açıkçası Ada Zehra'dan kendi ülkemizde olmamızın da avantajıyla 50 metre serbestte altın madalya ve rekor bekliyorum." dedi. Ada Zehra'nın annesi Bengü Anlatıcı da çocuğuyla gurur duyduğunu belirterek, şunları dile getirdi: "Ada 9 yaşındayken profesyonel yüzmeye başladı, değişik sporlarla uğraşıyordu ama yüzmeyi daha çok sevdiği için buna devam ettik. Yüzme, Ada'nın hayatında hem fiziki hem de psikolojik olarak çok şey değiştirdi. Daha kendini güvenli hissetmeye başladı. Yarışmalardaki dereceleriyle bizi de çok gururlandırıyor, duygulandırıyor. Ada ile zaten her türlü gurur duyuyoruz. Çok emek harcıyor, karşılığını da alıyor. Onun mutlu olması bizim için zaten yeterli, o madalyaları aldıkça mutlu oluyor, biz de çok mutlu oluyoruz."