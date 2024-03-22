Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Tırnaklarıyla kazıya kazıya yaptığı gecekondusu yangında küle döndü

        ANTALYA'da Şaban (63) ve Hanım Dağlı'nın (64) oturduğu gecekondu çıkan yangında küle döndü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 03:10 Güncelleme: 22.03.2024 - 03:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tırnaklarıyla kazıya kazıya yaptığı gecekondusu yangında küle döndü
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA'da Şaban (63) ve Hanım Dağlı'nın (64) oturduğu gecekondu çıkan yangında küle döndü. Eşi ile birlikte alevlerin arasından geçerek güçlükle dışarı çıktıklarını belirten Hanım Dağlı, “Evi kendimiz yapmıştık. Amelelik yaptım, tırnaklarımla kazıya kazıya yapmıştım evimi. Tek geçim kaynağı eşimin emekli maaşı, başka da bir gelirimiz yok" dedi.

        Yangın, saat 18.00 sıralarında Kepez ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi 6373 sokak üzerinde bulunan gecekonduda çıktı. İddiaya göre Şaban ve Hanım Dağlı çifti evin arka bölümündeki balkonda otururken çıkan yangını fark etmedi. Evden dumanların yükseldiğini gören komşuları Dağlı çiftini göremeyince 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Bu sırada komşuların haber verdi çiftin çocukları ailesine ulaşarak evden bir an evvel çıkmalarını istedi. Alevler kısa sürede tüm eve yayılırken, Dağlı çifti güçlükle dışarı çıktı. Adrese gelen itfaiye ekipleri alevlerin sardığı gecekondu yangınına müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabasıyla yangın 1 saatte söndürülürken, gecekondu tamamen küle döndü.

        'TIRNAKLARIMLA KAZIYA KAZIYA YAPTIM'

        Yangında evi küle dönen ve gözleri dolu şekilde ekiplerin çalışmasını izleyen Hanım Dağlı, "Balkona çıktım o esnada oğlum aradı, anne; 'evin bir yerinden duman çıkıyormuş' dedi. Bende bir baktım evin her tarafına sıçramış ateş, nerede nasıl yandığını bilmiyorum. Elektrikten geldiğini düşünüyorum, çünkü daha önce de bu şekilde bazı eşyalarım yanmıştı. Ev tamamen yandı ve hiçbir şeyim kalmadı. Kalacak bir yerim bile kalmadı. Çadır kurup orada kalacağım. Evi kendimiz yapmıştık. Amelelik yaptım, tırnaklarımla kazıya kazıya yapmıştım evimi. Yardım ederlerse sevinirim ama etmezlerse de çadır kurar orada kalırım. Tek geçim kaynağı eşimin emekli maaşı, başka da bir gelirimiz yok" dedi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yeşilçam'ın gamzeli güzeli hayatını kaybetti
        Yeşilçam'ın gamzeli güzeli hayatını kaybetti
        'Tırnaklarımla kazıyarak yaptım' dediği evi küle döndü
        'Tırnaklarımla kazıyarak yaptım' dediği evi küle döndü
        Tim Cook: Çin'den daha kritik bir tedarik zinciri yok
        Tim Cook: Çin'den daha kritik bir tedarik zinciri yok
        "Sonuçları erken görüyor ama ilan etmiyoruz"
        "Sonuçları erken görüyor ama ilan etmiyoruz"
        Boşanma açıklaması
        Boşanma açıklaması
        İlk defa bir hastaya domuz böbreği naklettiler
        İlk defa bir hastaya domuz böbreği naklettiler
        İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'nda yanardağ patlaması
        İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'nda yanardağ patlaması
        Ceviz suyunun sağlığa olan 10 yararı
        Ceviz suyunun sağlığa olan 10 yararı
        Semih ve Ahmetcan açıklaması
        Semih ve Ahmetcan açıklaması
        Etiler’de ünlü mekana silahlı saldırı
        Etiler’de ünlü mekana silahlı saldırı
        Terör örgütüne üçlü kıskaç! Bahar temizliği nisan sonu başlıyor
        Terör örgütüne üçlü kıskaç! Bahar temizliği nisan sonu başlıyor
        Bakan Koca'dan "diyabet sensörü" açıklaması
        Bakan Koca'dan "diyabet sensörü" açıklaması
        Semih tepkisi: Mobbing yapıldı!
        Semih tepkisi: Mobbing yapıldı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Yeni meydan muharebesi yaşanabilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Yeni meydan muharebesi yaşanabilir
        Sevgilisine memleketini gezdirdi
        Sevgilisine memleketini gezdirdi
        Şahin değil 'kartal'
        Şahin değil 'kartal'
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        "Hayatımda hiçbir kadın olmayacak"
        "Hayatımda hiçbir kadın olmayacak"
        En riskli sürücüler boşanmış olanlar
        En riskli sürücüler boşanmış olanlar

        Benzer Haberler

        Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tütüncü, seçim çal...
        Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tütüncü, seçim çal...
        Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Antalya'da konuştu:
        Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Antalya'da konuştu:
        Alanyaspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı
        Alanyaspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı
        Tırnaklarıyla kazıya kazıya yaptığı gecekondusu yangında küle döndü
        Tırnaklarıyla kazıya kazıya yaptığı gecekondusu yangında küle döndü
        Kemer'de down sendromlu çocuklar için etkinlik düzenlendi
        Kemer'de down sendromlu çocuklar için etkinlik düzenlendi
        Antalya'da iklim değişikline bağlı afetlere yönelik çalıştay yapıldı
        Antalya'da iklim değişikline bağlı afetlere yönelik çalıştay yapıldı