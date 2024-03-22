Ulusal basında yer alan haberlere göre, Apple'ın Çin'in Şanghay şehrindeki yeni perakende satış mağazasının açılışına katılmak üzere ülkeyi ziyaret eden Cook, şirketin Çin ana karasındaki alt yüklenici ortaklarından, metal kaplama tedarikçisi BYD, dokunmatik ekran üreticisi Lens Technology ve elektronik parça üreticisi Everwin Precision'ın patronlarıyla bir araya geldi.

ÇİNLİ ŞİRKETLERİN APPLE'IN TEDARİK ZİNCİRİNDEKİ ÖNEMİNE VURGU

Cook, Çin ile ABD ve Batı arasında jeopolitik gerilimlerin, ekonomik güvenliğe ilişkin endişeleri ve tedarik zincirlerinin yeniden yapılandırılmasına yönelik eğilimleri artırdığı bir dönemde Çinli şirketlerin Apple'ın tedarik zincirindeki önemine vurgu yaptı.

REKLAM

Çin Komünist Partisinin yayın organı China Daily'ye konuşan Cook, Apple'ın son 30 yılda Çin'deki zincirini giderek genişlettiğine ve yatırımlarını artırdığına işaret ederek, "Bizim için dünyada Çin'den daha kritik bir tedarik zinciri yok." ifadesini kullandı.

YENİ BİR LABORATUVAR KURACAKLAR

Cook, Apple'ın Şanghay'daki uygulamalı araştırma merkezini tüm ürün gruplarındaki üretimi desteklemek üzere genişleteceklerini, ayrıca bu yıl ülkenin en önemli teknoloji merkezi şehirlerinden Şıncın'da yeni bir laboratuvar kurmayı planladıklarını belirtti.

Şanghay'ın Jing'an ilçesinde açılan Apple mağazası, ülkenin Çin, Hong Kong, Makau ve Tayvan'ı içeren "Geniş Çin" bölgesinde açtığı 57. mağaza oldu.