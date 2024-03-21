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        Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tütüncü, seçim çalışmalarını sürdürdü

        Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, Vanlılar Derneği üyeleri ve otobüsçülerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 22:29 Güncelleme: 21.03.2024 - 22:29
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        Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tütüncü, seçim çalışmalarını sürdürdü
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        Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, Vanlılar Derneği üyeleri ve otobüsçülerle bir araya geldi.

        Tütüncü, seçim çalışmaları kapsamında Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi'nde Vanlılar Derneği üyeleriyle buluştu.

        Antalya'da 15 yıl boyunca kimseyi ayrıştırmadan hizmet yaptığını dile getiren Tütüncü, 7'den 77'ye herkese dokunan projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

        Büyükşehir Belediyesi olarak da Antalya'da altın çağı başlatacaklarını belirten Tütüncü, kültür sanattan ulaşıma, kentleşmeden sosyal belediyeciliğe kadar birçok proje hazırladıklarını, 1 Nisan'dan itibaren tek tek hepsini gerçekleştireceklerini anlattı.

        Daha sonra Tütüncü, seçim otobüsüyle Kepez ilçesinde vatandaşları selamladı. Çocuklara oyuncak dağıtan Tütüncü, Kepezlilerle sohbet etti.

        Tütüncü, Antalya'daki otobüsçü esnafla da bir araya geldi. Esnafın taleplerini dinleyen Tütüncü, şunları kaydetti:

        "Şu anda taşıyanlar mutlu olmadığı için taşınanlar da mutlu değil. Görevim boyunca daima esnafın yanında oldum. İmkanlarım ölçüsünde talepleri yerine getirdim. Bundan sonra da bu şekilde hareket edeceğim. Taşıyanların ve taşınanların mutlu olduğu bir kent yapma sözü veriyorum. Ulaşım ile ilgili alanında uzman isimlerle detaylı çalışma yaptık. Sorunları biliyoruz, çözümleriyle geliyoruz."

        Hakan Tütüncü, Kepez ilçesindeki bir düğün salonunda Memur-Sen Antalya Şube Başkanlığınca düzenlenen iftar programına da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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