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        Alanyaspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı

        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 21:57 Güncelleme: 21.03.2024 - 21:57
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        Alanyaspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı
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        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Corendon Alanyaspor takımı Gaziantep maçının hazırlıkları için Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde toplandı.

        Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki idman ısınma çalışmalarıyla başladı. Futbolcular koşunun ardından dar alanda çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

        Yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek Alanyaspor, Oba Stadı'nda 24 Mart Pazar günü saat 15.30'da Curaçao Milli Takım ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

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