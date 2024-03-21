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        Hull City - Curaçao Milli Takımı: 0-1

        Kamp yapmak için Antalya'ya gelen İngiltere Championship ekibi Hull City, hazırlık maçında Curaçao Milli Futbol Takımı'na 1-0 mağlup oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 19:20 Güncelleme: 21.03.2024 - 19:20
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        Hull City - Curaçao Milli Takımı: 0-1
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        Kamp yapmak için Antalya'ya gelen İngiltere Championship ekibi Hull City, hazırlık maçında Curaçao Milli Futbol Takımı'na 1-0 mağlup oldu.

        Hull City ile Curaçao Milli Futbol Takımı, Antalya Corendon Airlines Park'ta karşı karşıya geldi. Daha önce Fenerbahçe'yi de çalıştıran Dick Advocaat'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Curaçao Milli Futbol Takımı, 35'inci dakikada Rangelo Janga'nın kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Ozan Tufan mücadelede 65 dakika forma giyerken; A Milli Futbol Takımı'nda bulunan Abdulkadir Ömür, Hull City'nin kadrosunda yer almadı.

        ACUN ILICALI TARAFTARLARI SELAMLADI

        İngiltere Championship ekibi Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, takımını Antalya kampından yalnız bırakmadı. Ilıcalı, mücadele öncesinde sahaya indi ve taraftarları selamladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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