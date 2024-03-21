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        Antalya'da kayıt dışı çalışan güzellik merkezilerine operasyon

        Antalya'da kayıt dışı hizmet veren güzellik merkezlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 17:53 Güncelleme: 21.03.2024 - 17:53
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        Antalya'da kayıt dışı çalışan güzellik merkezilerine operasyon
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        Antalya'da kayıt dışı hizmet veren güzellik merkezlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi.

        Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Öğretmenevleri ve Pınarbaşı mahallelerinde kayıt dışı çalışan güzellik merkezlerine yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, botoks ve yağ eritici malzemeler, gençlik aşısı ile enjektör ve iğneler ele geçirildi.

        Kayıt dışı güzellik merkezileri ve buraları işletenler hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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