Antalya'da kayıt dışı çalışan güzellik merkezilerine operasyon

Kayıt dışı güzellik merkezileri ve buraları işletenler hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, botoks ve yağ eritici malzemeler, gençlik aşısı ile enjektör ve iğneler ele geçirildi.

Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Öğretmenevleri ve Pınarbaşı mahallelerinde kayıt dışı çalışan güzellik merkezlerine yönelik çalışma başlattı.

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