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        Siyasi parti broşürü kavgasında 2 kardeş tek mermiyle vuruldu: 1 ölü, 1 yaralı

        Yazıişleri müdürlerineSilahla vurulan 2 kişinin yakınlık dereceleri, kaynağından 'kardeş' olarak düzeltilmiştir.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 16:24 Güncelleme: 21.03.2024 - 16:30
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        Siyasi parti broşürü kavgasında 2 kardeş tek mermiyle vuruldu: 1 ölü, 1 yaralı
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        Yazıişleri müdürlerine

        Silahla vurulan 2 kişinin yakınlık dereceleri, kaynağından ‘kardeş’ olarak düzeltilmiştir. Bu nedenle haberimizi yeniden servis ediyoruz

        Adem AKALAN/ANTALYA,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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