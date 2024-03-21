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        Acun Ilıcalı'dan "yabancı hakem" önerisi:

        Hull City Kulübünün sahibi Türk iş insanı Acun Ilıcalı, Türk futbolunda yaşanan sıkıntının çözümü için yabancı hakem uygulamasının getirilmesi gerektiğini savundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 14:47 Güncelleme: 21.03.2024 - 14:47
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        Acun Ilıcalı'dan "yabancı hakem" önerisi:
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        Hull City Kulübünün sahibi Türk iş insanı Acun Ilıcalı, Türk futbolunda yaşanan sıkıntının çözümü için yabancı hakem uygulamasının getirilmesi gerektiğini savundu.

        Ilıcalı, sahibi olduğu takımın Antalya kampında Regnum Carya Otel'de basın mensupları ve taraftarla bir araya geldi.

        İki yıl önce ekibiyle Hull City'i yeniden Premier Lig'e çıkarmak güzel bir yolculuğa çıktığını ifade eden Ilıcalı, başarılı bir sezon geçirdiklerini düşündüğünü söyledi.

        Ilıcalı, Hull City'i satın alırken "olabiliriz" dedikleri nokta olan play-off oynama şanslarının bulunduğuna dikkati çekerek, ikinci kez kamp için Antalya'da buluşmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

        Hull City ile sadece Premier Lig'i hedeflemediklerini, Avrupa kupalarında İngiltere'yi temsil etmeyi de arzuladıklarını vurgulayan Ilıcalı, 13-14 yaşından bu yana tribünlerde olduğunu, taraftara her baktığında kendini gördüğünü, bunun da terapi gibi geldiğini anlattı.

        Ilıcalı, İngiltere'de de Türkiye'de olduğu gibi futbolun fanatik ve agresif tarafını yaşayan gruplar olduğuna dikkati çekti.

        Türkiye'de son zamanlarda futbol alanındaki gerginliğin İngiltere'de yaşanmadığını dile getiren Ilıcalı, "Türkiye'de gerilimin, futboldaki kaosun bence tek bir nedeni var. Sebebi de belli, çözümü de belli. Bütün kulüp açıklamalarına bakın, tansiyonun yükselmesinin tek bir sebebi var, maalesef üzülerek söylüyorum hakemlerimiz. Önce sebebi bulursak, bu kaostan çok çabuk çıkarız. Nasıl yabancı teknik direktör, futbolcu gelebiliyorsa, herhalde sporun belli bir kesimine de yabancı birilerinin gelmesi ayıp olmamalı." diye konuştu.

        - "Tek bir sebebi var, hakem"

        Ilıcalı, İngiltere'de hakem hata yaptığında art niyet aranmadığı için problem yaşanmadığını, Türkiye'de ise hakemlere güven kalmadığını, art niyet arandığını, bunun da kaosa neden olduğunu dile getirdi.

        Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrasındaki olayları "korkunç" olarak nitelendiren Ilıcalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Son aylardaki bütün kulüp açıklamalarına bakın, yaşananlara bakın tek bir sebebi var, hakem. O olayların hiçbiri yaşanmazdı. O gün Trabzonspor seyircisi bir şekilde çok dolmuştu tamam. Agresif miydi? Agresifti evet ama benim sahalarda gördüğüm tek agresif seyirci onlar değildi. Bunun bir çözümü var. Hakemsin, sahaya çıktın, seyirci agresif, o gün kötü bir gününde seyirci, yapacağın tek bir şey var. Maçı tatil et, git odana. Herkes binsin arabalarına dağılsın, tansiyon düşsün. O maç eğer 60. dakikada tatil olsaydı, bugün konuşulan konular olacak mıydı? Olay çıkacak mıydı? Problem olacak mıydı? Hakem kendi arkadaşını savunamıyor ki zaten. Kendi arkadaşının üzerine dünya yağıyor, yanında patlayıcı madde patlıyor, ses çıkaran bir şey atılmış, yan hakem olduğu yerden sıçrıyor, hakem 'devam' diyor. Hakem tansiyonun gerilimin yükseldiği bir ortamda 'devam, devam, devam' derse, zaten devamında gerilim artar, sonra da bardak taşar."

        - "İsveçli hakem hata yapsa ne diyeceğiz?"

        Ilıcalı, yabancı hakem uygulamasının şart olduğunu öne sürerek, sözlerine şöyle devam etti:

        "Yarın yabancı hakem uygulaması kararı alınsın. Bunu yapan ülkeler var. Yunanistan'da tansiyon çok yüksekken alın yabancı hakem getirmişler. Buradaki tansiyon düşmüş. Yarın getirin maçları yabancı hakemler yönetsin. O zaman kim ne diyecek? O zaman tansiyon yükselecek mi? Yüzde 80'ini yok ederiz, ülke huzura kavuşur, şu anda içinde bulunduğumuz çıkmaz bambaşka boyuta geçer. İsveçli hakem hata yapsa ne diyeceğiz? 'Bu adam niye hata yaptı mı?' diyeceğiz. Futbol çok zor durumda, Türk futbolu gelmiş, geçmiş en zor günlerini yaşıyor olabilir. Anında karar alınsın. Federasyon başkanımız bu konularda duyarlı bir insan. Kendisine de bu konuda güveniyorum. Başka bir çözüm göremiyorum. Bunun 'B' planı yok. Hakemleri hemen değiştirin."

        - "Slovenya favori olacak şekilde başka bir kulüp alacağız"

        Futbola geniş açıdan baktıklarını anlatan Ilıcalı, "Hull City çevresinde futbol dünyası yaratmak istiyoruz. Yunanistan'da, Slovenya'da takımlarla görüştük. İrlanda'da istediğimizi yakalayamadık. Büyük ihtimalle bir takım daha alıp, futbol dünyasındaki alanımızı genişletmek istiyoruz. Slovenya favori olacak şekilde başka bir kulüp alacağız. Taraftar olarak Türkiye'de yeterince sinirim bozuluyor, yeterince cefa çekiyorum. Türkiye'de takım almayı düşünmüyorum." diye konuştu.

        Ilıcalı, İngiltere'de tişört, terlik giyme tarzını ayakkabı, pantolona çevirdiğini ve hiçbir zaman takım elbise giymeyi düşünmediğini sözlerine ekledi.

        Hull City Teknik Direktörü Liam Rosenior de Antalya'da kamp yapmaktan memnuniyet duyduklarını, takımdaki birlik beraberliğin başarıyı getirdiğini söyledi.

        Takımdaki Türk futbolculardan Ozan Tufan da A Milli Takımı özlediğini, bugüne kadar 65 milli maça çıktığını, Avrupa Şampiyonası'nda da ay-yıldızlı formayı giymek istediğini ifade etti.

        Hull City takımı kaptanı Lewie Coyle de Abdülkadir Ömür'ün de takıma çabuk uyum sağladığını ve takıma katkısının önemli olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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