Muratpaşa Belediye Başkan adayı Manavoğlu, seçim çalışmalarını sürdürdü

Cumhurİttifakı'nın Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Özdemir Manavoğlu, iftarda vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Muratpaşa İlçe Teşkilatı tarafından Muratpaşa Güzeloba Mahallesinde düzenlenen iftar programına AK Parti MKYK üyesi Menderes Türel, MHP Muratpaşa İlçe Başkanı Sadullah Güneş, AK Parti İl Başkanı Ali Çetin ve Muratpaşa Belediye Başkan adayı Özdemir Manavoğlu katıldı.

Manavoğlu, iftar öncesi masaları gezerek vatandaşla sohbet etti.

Hem AK Parti hem de MHP'nin aynı yolda yürümesinden mutluluk ve onur duyduğunu belirterek, "Bugün iftarlarımızı birlikte açtık. Sofra duamızı yaptık. İnşallah 1 Nisan sabahı da bu dualarla ve bu güzel temennilerle hep birlikte zaferle uyanırız. Sizlerin duaları bizler için çok önemli. Katılımlarından dolayı değerli il başkanımız Ali Çetin ve MKYK üyemiz Menderes Türel'e de teşekkürlerimi sunarım. Ramazan ayımızın hepimize hayırlar getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.