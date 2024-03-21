Görev başında fenalaşıp hayatını kaybeden polis için tören

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde nöbette fenalaştıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru Bekir Gültekin (50) için tören düzenlendi. İlçe Emniyet Müdürlüğü önündeki törenin ardından Gültekin'in cenazesi memleketi Hatay'a gönderildi.

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Bekir Gültekin, dün sabah saatlerinde nöbete gittiği görev yerinde fenalaştı. Kendi imkanlarıyla hastaneye giden Gültekin'in kalp krizi geçirdiği belirlendi. Hastanede müdahale edilen Gültekin, kurtarılamadı. 30 yıllık polis memuru Bekir Gültekin için saat 10.00'da Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törene, Gazipaşa Kaymakamı Orhan Altun, Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Tarık Korkmaz, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kayhan, polis memuru Gültekin'in eşi ve çocukları, yakınları, mesai arkadaşları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.